Sono pronta a scommettere che state già pensando a tagliarvi i capelli o a cambiare colore prima che inizi l’autunno e devo dire che questo è il momento ideale. E’ importante però non fare nulla di affrettato e di drastico, se non volete pentirvene in futuro. Se avete dato uno sguardo alle sfilate passate che anticipavano i trend della prossima stagione, di sicuro avrete notato che le acconciature proposte dai hairstylist per i prossimi mesi saranno molto varie.

Novità capelli per la prossima stagione invernale: scegliete quella adatta a voi!

Le novità capelli autunno inverno 2016/17 iniziano con i tagli ispirati dallo stile punk rockers. Sì, avete capito bene: sono di moda i tagli più radicali e alternativi. Ma se ritenete che questa tendenza sia eccessiva, non preoccupatevi perché i tagli capelli midi eleganti e molto “chic” sono riproposti anche per la prossima stagione invernale.

1. Durante il prossimo autunno inverno continueremo a vedere i tagli Bob, il look grunge e lo sfilato asimmetrico ispirato allo stile Emo. I tagli midi ci hanno conquistato per due stagioni di fila e continuano a farlo. Si portano ancora più corti e scalati per dare volume alla chioma come ci insegna la nostra bella Cara Delevingne.

2. Le onde sono ancora un must della stagione, perché stanno bene a tutte senza tenere conto della forma del viso e del taglio di capelli. Possiamo scegliere di farle marcate per un effetto elegante e glamour o morbido e dolci per tutti i giorni.

3. Le acconciature sofisticate come lo chignon in stile ballerina, i capelli raccolti con french braid e twist sono una delle novità capelli autunno inverno 2016/17. Quindi liberate la vostra immaginazione, in quanto la creatività gioca un ruolo importante per quanto riguarda le tendenze della prossima stagione invernale. Il trend che affascinerà le amanti delle acconciature sofisticate sono gli accessori da applicare. Copricapi interessanti, nastrini, diademi, forcine completeranno i pettinati che saranno resi ancora più femminili.

4. Il biondo sarà ancora una volta il colore protagonista. Osate e scegliete la sfumatura che più vi piace come stanno facendo le celebrità più importanti.

5. Infine una buona notizia a tutte le ricce. Questa è la stagione di chi possiede i capelli ricci, per cui se siete tra le fortunate, non dovete fare altro che scegliere un taglio che li valorizzi e farvi invidiare da tutte quelle che, come me, non li hanno.

Se volete conoscere le mie beauty experience in collaborazione con Glamour.it, visitate anche il mio blog indiansavage.com