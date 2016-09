Sei pronta a immergerti in un mondo rosa e rosso con sfumature vellutate? Pronta a scoprire tutti i trend moda per il make up Autunno Inverno 2016 2017?

Oggi ti porto con me alla scoperta di tutti i trend con un partner speciale: Collistar e la nuova collezione Parlami d’Amore.

Qualche giorno fa sono stata ospite di Collistar in un luogo incantato nel cuore di Milano, la mia seconda città. Il profumo di fiori mi ha accompagnata dal primo istante in cui ho messo piede nella location. Aggiungi poi tantissime ragazze con una passione in comune, la professionalità di Collistar, tutto l’amore del mondo e ottieni la nuova collezione Parlami d’Amore. È stato amore a prima vista, lo giuro! (e se siete curiose sul mio account Instagram @babywhatsupofficial vi porto con me live a tutti gli eventi!).

Vuoi rinnovare il tuo beauty case? No worries! Oggi ti darò qualche consiglio utile insieme a Collistar, con la nuova collezione Parlami d’Amore.

Iniziamo dalle labbra. I trend per la prossima stagione prevedono una matita abbinata a un rossetto (perfetti per aumentare il volume delle labbra). Se non ami il rossetto punta tutto su un gloss: il Magico Gloss colore infinito. I colori spaziano dal rosa al rosso porpora.

Le labbra non sono la tua passione? Che ne dici di pensare all’idratazione e al profumo? Il nuovo profumo dell’amore è disponibile anche in una speciale ampolla roll on, pratica e buonissima, da portare sempre con te. L’idratazione è il tuo campo? La crema carezza dell’amore ti farà innamorare mille volte.

Ciao ciao contouring e benvenuto effetto sun-kissed anche in inverno. Con le palette Duo fard/ombretti di Collistar è un gioco da ragazzi. Sono perfette sia sulle guance che sugli occhi per donare luminosità al viso.

S.O.S. unghie! Non hai la minima idea di come decorare le tue unghie? Per questa stagione Collistar rende tutto più semplice: 5 smalti nelle nuance del rosa dall’effetto vellutato. Si applicano in una sola passata e il risultato è super chic!

Occhio agli occhi! L’eyeliner bianco (quello di Collistar si chiama Bianco Angelico) la fa da padrone abbinato ad ombretti nei toni della natura come rosa, nude e marrone. Prova ad abbinarli per uno smokey eyes favoloso!

Alla prossima!