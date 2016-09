Il linguaggio dell’amore è universale e non è fatto soltanto di parole ma soprattutto di emozioni, gesti, sguardi e profumi. È questo il mondo in cui mi sono ritrovata catapultata durante la presentazione della nuova collezione Collistar Parlami d’amore. In una location in cui il mondo floreale ha fatto da protagonista, ho potuto scoprire tutte le novità Autunno/Inverno che il celebre beauty brand ci propone. Il fulcro di tutta la nuova linea make up e non solo? Oltre alle nuances rosate e ispirate al mondo degli innamorati, è la dimensione olfattiva che fa la differenza, capace di dialogare con i sensi e regalarci forti emozioni. Siete curiose di scoprire tutto sulla nuova collezione? Ecco qui:

Il profumo dell’amore: note romantiche e seducenti grazie ad un bouquet super fiorito. La novità? Il comodissimo roll-on da portare sempre con noi.

Duo fard/ombretti: impreziosire lo sguardo oppure esaltare gli zigomi? Collistar lascia a noi la scelta con due polveri tono su tono che vogliono richiamare la passione e l’amore grazie alle loro nuances.

Ombretto effetto seta: tre nuances per un make up dal mood seventies e sofisticato. Un castano seducente, un rosa passionale e un nudo intrigante per uno sguardo magnetico.

Eyeliner effetto shock: la nuova tendenza make up autunno inverno? L’eyeliner bianco. Provalo per un look in cui gli occhi sono i veri protagonisti: grazie alla punta in feltro, realizzare le righe, non potrebbe essere più semplice.

Rossetto Puro: nella nuova collezione Collistar parlami d’amore, il Rossetto Puro è abbinato in regalo, alla matita per labbra in ben 4 tonalita: ciclamino incantato, rosa passionale e rubino stregato.

Magico Gloss effetto infinito: quando il nome parla da se! Questo prodotto ci garantisce tre dei requisiti fondamentali per un perfetto trucco labbra: la tenuta, un colore intenso e una lucentezza unica. Come se fosse uno smalto per labbra, il colore del gloss varia in base al pH della nostra mucosa labiale.

Fondotinta siero nudo perfetto: un’estrema attenzione nel campo della skincare per questo rivoluzionario fondotinta. La sensazione è quella di una seconda pelle: un comfort estremo con una texture in grado di coprire le imperfezioni esaltando la radiosità della pelle.

Smalto effetto velluto: una texture vellutata per una manicure semi-mat ed estremamente elegante. Quali sono le tonalità? Collistar ci propone un rosa passionale, orchidea affascinante, porpora fatale e un rubino stregato.

Linea benessere dell’amore: Collistar Parlami d’Amore si prende anche cura della nostra pelle. Oltre alla fragranza vera e propria, possiamo farci avvolgere dalla delicatezza e dolcezza della Doccia Crema dell’Amore, Crema Carezza dell’Amore e Deodorante dell’Amore.