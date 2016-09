Innamorata della nuova linea Collistar “Parlami d’Amore”

Di cosa è fatto l’amore? Di ricordi, profumi, sensazioni, carezze. Raccontare l’amore può sembrare semplice ma non lo è affatto, soprattutto attraverso dei prodotti. Collistar l’ha fatto e ha colto l’amore più fresco e allegro, più puro e luminoso. Mi rivedo molto nella visione romantica e totally pink di Collistar, ecco perché già dalla box che ho ricevuto con gli indizi, ho capito che l’avrei adorata.

Ho cercato di interpretare questi piccoli dettagli a modo mio: l’amore come una bolla di sapone, qualcosa di spontaneo e anche un po’ naive; le parole d’amore che cerco sempre di imprimere su carta nel messaggi che lascio a lui, ma anche alle mie sorelle e ai miei genitori.

Il momento della scoperta della nuova collezione è stato coinvolgente e curato in ogni dettaglio: insieme ad altre beauty reporter, sono stata invitata da Collistar e da Glamour presso Potafiori a Milano, un posto in perfetta sintonia con la delicatezza e lo spirito romantico della collezione.

Gli esperti Collistar ci hanno raccontato da dove è nata l’ispirazione e illustrato ogni novità, che non potevo fare a meno di condividere con voi in questo articolo.

Scoprire la linea, è stato uno splendido gioco. Ho iniziato con il profumo, il Profumo dell’Amore, una fragranza rilassante, di quelle che ti mettono in pace, anzi, in amore, con il mondo. Un mix di petali di rosa, peonia, magnolia e orchidea, che si intrecciano a deliziosi tocchi fruttati. Con estratti di petali anche altri prodotti: doccia crema dell’Amore e crema Carezza dell’Amore.

Non certo per tipe dark, ma per noi romantiche si. Da tuffarcisi dentro. Sono una fan assoluta delle creme corpo Collistar e questa diventerà subito un altro mio “mai più senza”. Nella linea anche il deodorante e il profumo in versione roll-on.

La linea make up Parlami d’Amore, però, è di sicuro la parte di cui mi sono innamorata incondizionatamente. Una delle cose che apprezzo di più è che si tratta di prodotti con cui personalizzare e creare tantissimi look, in base alla propria personalità. Solo a vederla la palette di colori, però, sembra che mi abbiano chiesto: “Serena, di che colore è l’amore secondo te?” ed ecco la risposta. Le palette da usare come fard o come ombretti sono un tratto distintivo del marchio, ora le troviamo con un finish satinato e luminoso e il profumo dell’Amore.

Gli ombretti si arricchiscono di tre colori naturali: nudo intrigante, rosa passionale e castano seducente. Perfetti per creare tante sfumature diverse. L’eye-liner è decisamente particolare e , in linea con le tendenze del momento, diventa bianco. Perché nessuno ha detto che un animo romantico non debba avere carattere.

La novità sono decisamente i gloss, prodotto che di solito snobbiamo ma che con questa nuova formula vi stupirà. Ebbene, questo Magic gloss Colore Infinito, disponibile in quattro rosa da nude a carminio, lascia a lungo le labbra colorate, anche una volta sparito l’effetto gloss. Si adatta al nostro tono naturale, cambiano in funzione del ph, per un risultato sempre diverso e personale.

Per le affezionatissime dei rossetti Collistar come me, in questa collezione troviamo quattro nuovi colori in vendita affiancati alla matita, per labbra super definiti e sensuali. Le tonalità sono perfette per l’inverno in arrivo e c’è scelta sia per chi ama una tinta decisa, sia per chi ama il nature. Il mio preferito è il numero 71, Porpora Fatale. Lo smalto, infine, si fa vellutato, perché uno dei sensi dell’amore è assolutamente il tatto e, inutile dire, cinque tonalità al rosa più chiaro al rubino.

C’è ancora un altro prodotto che ho lasciato alla fine ma è in realtà il primo della lista per un perfetto make up: il perfetto fondotinta. Collistar ha realizzato infatti il Fondotinta Siero Nudo Perfetto, dall’oggetto secoda pelle, la consistenza di un siero e una coprenza modulabile. Uniforma la pelle proprio come un trattamento, si stende facilmente con le dita. Insomma amore e magia.

Avete già provato qualche prodotto? Seguitemi anche su Facebook e sul blog per non perdere i prossimi articoli.

Serena