Hidden rainbow: una ciocca arcobaleno nascosta tra i capelli

Ci sono trend “normali” e trend per i più “audaci”: con la colorazione per capelli chiamata Hidden rainbow siamo di fronte a qualcosa di magico e sicuramente molto particolare.

Invece della solita ciocca colorata di verde o delle punte colorate di rosa, i capelli hidden rainbow nascondono un coloratissimo arcobaleno: non si colora tutta la chioma con le sfumature dell’iride, ma solo le ciocche posteriori che vanno da orecchio ad orecchio in modo da essere nascoste con il resto dei capelli.

Ideatrice del trend è l’hair colorist londinese Carla Rinaldi che ha giustamente notato che l’arcobaleno nascosto tra i capelli è decisamente più portabile di un’intera chioma colorata. Direi che ha davvero ragione!

Come si crea il look hidden rainbow? Innanizitutto si decolorano prima le ciocche di capelli, poi si dividono sette ciocche da orecchio a orecchio, si tengono ben separate le une dalle altre e si applica il colorante temporaneo, in modo che svanisca pian piano…proprio come un arcobaleno reale!

Per mantenere forte il colore, come appena fatto, bisognerà tornare dal vostro hair stylist ogni 2 settimane o lasciare che pian piano l’iride svanisca.

L’effetto è sbalorditivo e magico: le acconciature che si possono creare quando si ha in testa un hidden rainbow sono particolarissime, ne vediamo qualche esempio scovato su Instagram dove il trend già sta creando molte condivisioni.

Donatella