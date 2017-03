Cosa puoi fare con un’ora di luce in più?

Il passaggio dall’ora solare a quella legale sta arrivando. Tradotto: è arrivata la primavera, le giornate si allungano, il clima diventa più mite e siamo tutti più felici (anche se “sentire la primavera” a volte comporta insonnie, perdita di capelli e spossatezza).

Ma noi vogliamo e dobbiamo essere positivi. Perché si archiviano piumini e scarpe pesanti, si abbandonano i collant e si fa un cambio dell’armadio che strizza l’occhio ad abiti leggeri, t-shirt, ballerine e spolverini colorati. Senza dimenticare che avremo un’ora di luce in più: il letargo è ufficialmente finito. Ok, nella notte del 26 marzo dormiremo 60 minuti in meno, ma non dobbiamo pensare a quello. Al contrario, dobbiamo stilare un to-do-list di tutte le cose che si possono fare con una golden hour in più a disposizione.

Non è la golden hour usata da Stanley Kubrick per girare la scena clou di Full Metal Jacket, state tranquille! Ma piuttosto è quel momento della giornata in cui il sole non è ancora tramontato ma è più fievole, e la luce è più naturale e ancora calda. Come sfruttarla quindi?

1. Puoi fare il best selfie of the day.



2. Puoi goderti un aperitivo seduta a un tavolino all’aria aperta.

3. Puoi fare una camminata per tornare a casa dopo l’ufficio…

4. … o approfittare di una passeggita tra le vie dello shopping per fare nuovi acquisti di stagione.

5. Puoi asciugare i capelli all’aria aperta, senza temere il tipico fastidio alla cervicale.

6. Puoi sfoggiare più a lungo il tuo nuovo paio di occhiali da sole.

7. Puoi abbassare la capote della macchina per godere l’aria frizzantina.

8. Vai più volentieri a un party post-lavoro (e magari fai pure nuove conquiste).

9. Vai a correre più volentieri, anche se sei stanco dopo la giornata di lavoro…

10. … o ti concedi un gelato anche se l’ora della cena si avvicina.