I “grazie” che ogni figlia dovrebbe poter dire al suo papà

Il primo “grazie” che gli dobbiamo è per la vita. «Il riconoscimento per averci messo al mondo, a dimostrazione del fatto che anche in situazioni di difficoltà c’è chi non ha paura di scommettere nel futuro, nella vita e nell’avvenire della propria coppia», sottolinea la psicologa e psicoterapeuta Maria Castiglioni.

Tutto il resto dipenderà da come ogni papà di figlia femmina saprà impostare progressivamente il rapporto con lei, in una relazione storicamente complicata e piena di sfaccettature spesso non comprese a pieno.

Del resto, «l’apporto nella crescita di una figlia è profondamente diverso tra padre e madre», precisa Castiglioni. «Mamma e figlia hanno, per fattori naturali, più contatto fisico e “continuità di corpo”. Ed è sempre la madre a rappresentare una presenza costante e regolativa nella vita delle figlie, mentre quella del padre è una figura che introduce curiosità, orientamento, esplorazione. Funge da “guida”, ma tende a mantenere sempre una certa lontananza, nonostante la presenza».

Eppure, quella del padre, è oggi una figura in profonda fase di trasformazione. Complici le famiglie allargate, la ridefinizione dei ruoli genitoriali o più semplicemente quella crisi di identità maschile post patriarcato che ha portato la figura paterna degli ultimi decenni a spogliarsi del suo ruolo arcaico e a dar vita a un nuovo papà con caratteristiche ben distinte, che oscillano spesso tra “papà-mammi” (sostituto materno) e “papà-latitanti” (tende a estraniarsi dal rapporto) , tra “papà-inaffidabili” (incostanti e sfuggenti) e “papà-narcisisti” (cultori dell’auto-compiacimento).

«In ciascuno di questi casi spicca la difficoltà a instaurare una relazione equilibrata con la figlia, che sappia introdurre anche la “dimensione tattile”, ovvero una capacità di contatto disgiunta dalla componente seduttiva, e la “dimensione dell’interiorità”, improntata su una capacità di comunicazione costante e reciproca», aggiunge la psicoterapeuta.

E la figlia? «Dovrebbe tendere a una relazione che limiti l’idealizzazione del padre (così da evitare la ricerca di sostituti paterni nella vita), alimentando la possibilità di instaurare un rapporto con il padre “reale” che estrometta il padre “ideale”».

Ma se è vero che tanti papà di nuova generazione hanno introdotto a pieno titolo la “cura neonatale” nel loro ruolo di genitori di figli maschi e femmine, è vero anche che poco si può ancora dire a proposito dei risvolti psicologici che questa svolta socioculturale paterna potrà generare nell’approccio maschile verso il “femminile”. Anche nei confronti di un’attenzione alla cura del corpo e del benessere che continui ad alimentarsi costantemente durante tutte le fasi di crescita.

Del resto, «dalla qualità di tale rapporto, dipende, in buona parte, la futura vita affettiva e sessuale della bambina, la sua autostima e in generale la sua identità», aggiunge Maria Dolores Bracci, psicoterapeuta e sessuologa. «E quando tutto è andato ragionevolmente bene, è giusto, quasi doveroso, ringraziare il proprio genitore».

Ma quali sono esattamente i “grazie” che ogni figlia dovrebbe poter rivolgere al proprio padre, quale frutto di una relazione matura, equilibrata e funzionale alla sua crescita, come figlia e donna? A detta della sessuologa ve ne sono tredici, fondamentali, che ci si auspica, possano diventare una costante nelle generazioni presenti e future di figlie di nuovi, consapevoli papà.

Grazie papà…

- per essere stato presente, almeno idealmente, in tutti i momenti cruciali della mia vita: dal primo giorno all’asilo, al primo tuffo in piscina, all’esame di maturità, fino al giorno del mio matrimonio.

- per avermi coccolata e fatta sentire amata, ma senza eccedere nel viziarmi.

- per avermi incoraggiata ad affrontare le piccole/grandi sfide della vita e per avermi insegnato a non avere paura.

- per avermi anche sgridata, ma senza mortificarmi e sottolineando sempre la possibilità di migliorare e di riparare.

- per avermi tenuta per mano quando avevo bisogno di sostegno, ma anche per essere stato in grado, quando era il momento, di lasciarmi andare, di fare le mie scelte, senza impormi le tue.

- per avere sempre cercato di valorizzarmi e apprezzarmi con amore, senza indugiare in una facile seduzione.

- per avere sempre “fatto coppia” con la mamma, mai svalorizzando il suo operato educativo nei miei confronti.

- per aver giocato con me, ma senza confondermi atteggiandoti ad amico.

- per essere stato un padre protettivo, solido, ma anche un tenero papà.

- per esserti dimostrato non sempre perfetto e inappuntabile, dandomi l’opportunità di non autodenigrarmi troppo, se commettevo errori.

- per avermi accompagnata, con costanza e rispetto, nel difficile cammino dell’autonomia.

- per avermi reso una donna capace di donare amore ad un altro uomo e di esserti “ritirato” in silenzio.

- per tutto quello che c’è stato fra noi, quel legame che le parole non possono descrivere perché sono inadeguate ad esprimere i moti più profondi del cuore.