Oscar 2017: Ryan Gosling miglior uomo non protagonista

Come previsto, Ryan Gosling è uscito dalla notte degli Oscar 2017 a mani vuote, perché il premio come Migliore attore protagonista è andato a Casey Affleck per “Manchester by the Sea”. Se per noi però aveva già vinto l’Oscar come Miglior uomo dei sogni, oggi gli diamo anche la statuetta di Miglior uomo (purtroppo) non protagonista della notte degli Oscar, in particolare in questi sette momenti:

1. Quando ha deciso di portare come +1 la sorella Mandi:

La riservatissima compagna di Ryan Gosling, l’attrice Eva Mendes, ha deciso di rimanere a casa con le bambine anche questa volta (dopo i Golden Globe), così Gosling ha portato con sé la sorella Mandi.

2. Quando abbraccia tutti

In sua foto su tre durante gli Oscar, l’attore è intento ad abbracciare qualcuno: la sua compagna di set Emma Stone, la sorella Mandi Gosling, il regista di “La La Land” Damien Chazelle, il vincitore come Miglior attore non protagonista Mahershala Ali. Tutti abbracci che, neanche a dirlo, invidiamo tantissimo.

3. Quando ha creato una reunion del Mickey Mouse Club

Dopo aver aperto la serata cantando “Can’t stop the feeling”, Justin Timberlake è andato a salutare Ryan Gosling, con cui ha poi chiaccherato anche a fine cerimonia. I due si sono conosciuti nel 1993 sul set del programma tv “Il Club di Topolino”, presentato appunto da teenager.

4. Quando non ha trattenuto il ghigno dopo l’annuncio sbagliato del Miglior film

Nonostante l’errore andasse a suo svantaggio. A Warren Beatty è stata data la busta sbagliata (quella della vittoria di Emma Stone per “La La Land”) e così ha annunciato, con Faye Dunaway, “La La Land” come Miglior film. Una volta che tutto il cast è salito sul palco, sono arrivate le uniche persone che conoscono i vincitori degli Oscar prima dell’annuncio (perché incaricate di contare i voti) e hanno informato i tre produttori di “La La Land”, già impegnati nei vari discorsi, dell’errore.

5. Quando sorride con l’aria canzonatoria

Ah, che spasso guardarlo: quel sorrisetto un po’ misterioso che aveva in “La La Land”, sì quello che fa perdere un po’ la testa, l’abbiamo rivisto anche sul palco durante la notte degli Oscar. Un piccolo regalo?

6. Quando fa “Strike a Pose” davanti ai flash

Tante facce e smorfie fa durante discorsi e intrattenimenti, quanto è regale e perfetto davanti ai fotografi.

7. Quando Emma Stone l’ha nominato «partner migliore del mondo»

Durante il discorso di ringraziamento per l’Oscar come Migliore attrice protagonista, Emma Stone ha riservato un grazie speciale al suo co-protagonista in “La La Land” Ryan Gosling, definito il «partner migliore del mondo», «per avermi fatto ridere e aver sempre alzato l’asticella».