Oscar 2017: Miglior trucco e acconciatura a due italiani

Quando un look diventa un travestimento di Carnevale significa che la trasformazione estetica è completamente riuscita: è quello che è successo ad alcuni personaggi del film “Suicide Squad”, come Margot Robbie in versione Harley Quinn e Jared Leto alias Joker.

Merito del team di trucco e parrucco composto da Christopher Nelson e dagli italiani Alessandro Bertolazzi e Giorgio Gregorini che, dopo le maschere di Carnevale, hanno ricevuto un riconoscimento ben più importante: l’Oscar per Miglior trucco e acconciatura. Giorgio Gregorini era infatti il “wig supervisor”, cioè il responsabile delle parrucche, del film di David Ayer mentre Alessandro Bertolazzi il make-up artist.

Nell’industria del cinema da più di dieci anni, Bertolazzi, di Vercelli, ha dedicato il premio alla “adorata moglie Giovanna” e agli immigrati: «Sono un immigrato, vengo dall’Italia e lavoro in giro per il mondo. Questo premio è per tutti gli immigrati». Dopo gli ultimi Oscar a Paolo Sorrentino per “La grande bellezza” e a Ennio Morricone per la colonna sonora di “The Eightful Eight”, il valore del talento italiano continua ad avere tutta l’ammirazione di Hollywood.