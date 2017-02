Oscar 2017: i 3 look più Glamour

La Miglior attrice protagonista Emma Stone vince anche il nostro Oscar per la più bella della serata, con un beauty look ispirato alla vecchia Hollywood. Non solo nell’acconciatura – onde classiche e glossy – ma anche nel make-up: “Il look era un’ode al glamour della Hollywood anni ’30. Per realizzarlo, mi sono ispirata ai dipinti romantici di Dante Gabriel Rossetti”, ha spiegato la sua make-up artist Rachel Goodwin. Tre i prodotti chiave, firmati Nars, usati da Rachel Goodwin: Velvet Matte Skin Tint, Orgasm Liquid Blush (novità primavera 2017) e Mona Audacious Lipstick.

Il secondo posto dei look più Glamour è di Halle Berry soprattutto per la sua acconciatura, con cui ha fatto una vera e propria dichiarazione: evviva i capelli al naturale, anche quelli ricci e ribelli. “Con questo look celebro i mie capelli naturali, lasciandoli liberi di essere quello che sono”, ha commentato l’attrice. Una scelta che ha avuto l’approvazione dei suoi follower. Bello anche il trucco, sui toni del rosa e del lilla pastello, in tinta con il vestito di Versace.

Terzo posto del podio è di Ruth Negga, candidata con il film “Loving”, che sul red carpet degli Oscar ha dato una lezione su come indossare una tiara senza essere Kate Moss o Blair Waldorf. Il suo cerchietto prezioso color rubino infatti assomigliava più a una corona e l’attrice è riuscita anche ad abbinarloa orecchini e rossetto, senza scadere nel “too matchy” o nel troppo rétro. Chapeau, anzi couronne!