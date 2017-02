Oscar 2017: le previsioni

Ci sono alcune previsioni più sicure (molte quest’anno) e altre più dubbiose, ma per sapere chi saranno vincitori e vinti della notte degli Oscar 2017 bisognerà aspettare le prime ore del mattino di lunedì 27 febbraio. Nell’attesa, ecco chi sono i favoriti:













Miglior film – “La La Land” è ormai dato per vincitore e i motivi per essere d’accordo non mancano: la musica, il ballo, il canto, gli abiti in Technicolor, ma soprattutto le sue lezioni d’amore.

Miglior regista - Il favorito è Damien Chazelle, che ha già vinto ai Golden Globe e ai Bafta con “La La Land”. E il pronostico ha il suo fondamento: 32 anni (solo!), Damien Chazelle ha il merito di averci fatto entrare al cinema a vedere un musical nel 2017. Ed esserne usciti contenti: quasi un miracolo.

Miglior attore protagonista - In questa categoria le certezze si sgretolano, perché secondo i pronostici c’è un testa a testa tra Casey Affleck per “Manchester by the Sea” e Denzel Washington per “Fences”, che ha vinto ai SAG Awards. Il primo però pare avere la meglio e ha tutto il nostro appoggio: finalmente potrà uscire dall’ombra del fratello, da sempre più popolare di lui. Un pensiero va a Ryan Gosling che non è tra i favoriti come miglior attore protagonista, ma ha già vinto l’Oscar come Miglior Uomo dei Sogni.

Migliore attrice protagonista - Emma Stone è una delle certezze di questi pronostici anche perché, per l’interpretazione di Mia in “La La Land”, ha già vinto ai Golde Globe e ai Bafta. Del resto sembra difficile pensare a una Mia senza le smorfie, gli occhi enormi e il carattere che ha regalato Emma Stone a questo personaggio.

LEGGI ANCHE Aspettando gli Oscar 2017: tutte le nomination

Miglior Attrice non protagonista – Anche in questa categoria la vincitrice sembra quasi certa: l’interpretazione di Viola Davis per “Barriere”, prima attrice di colore a vincere un Emmy, ha lasciato infatti agli addetti ai lavori ben pochi dubbi.

Miglior Attore non protagonista - Il favorito è Mahershala Ali per il film “Moonlight”, un’interpretazione per cui ha già vinto ai SAG Awards quando, in quanto musulmano, si è pronunciato nel suo discorso contro il “muslim ban” di Trump. Nel film interpreta uno spacciatore di crack difficile da dimenticare.

Migliore canzone - Per entrare nel giusto clima pre-Oscar, di seguito la colonna sonora di “La La Land” che include la miglior canzone favorita, “City of Stars”.