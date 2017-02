Diamo i numeri (da Oscar)

Si sa, i premi Oscar sono quelli più ambiti, il red carpet è quello più atteso dell’anno e la cerimonia di consegna è tra gli eventi più visti al mondo. Un po’ per il glamour, un po’ per pura curiosità e anche un po’ perché almeno per ora i premi mantengono un alone di autenticità che poche volte ha deluso.

I numeri che macina sono altrettanto notevoli. Eccone alcuni, per pura curiosità!

- 89 (esima): il numero dell’edizione del 2017

- 24: le categorie da premiare

- 24: i carati dell’oro dell’ambita statuetta

- 35: i centimetri di altezza della statuetta

- 295: il valore commerciale della statuetta, in dollari

- 1929: la prima data di consegna

- 8000: i membri dell’Academy

- 5: i candidati per ogni categoria

- 14: le nomination ricevute da La La Land, il film favorito quest’anno

- 14: le nomination di Eva contro Eva e Titanic, nel passato

- 20: le volte in cui l’attrice Meryl Streep ha ricevuto una nomination

- 12: il numero di nomination più alto per un attore, Jack Nicholson

- 11: il massimo di Oscar vinti da un film. Onore toccato a: Ben Hur (1959), Titanic (1997), Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re (2003)

- 4: il massimo di Oscar vinti da un’attrice, Katharine Hepburn

- 5: il record di nomination consecutive, vinto da Bette Davis dal 1939 al 1943

- 7: il numero massimo di Oscar vinti da un regista, Billy Wilder

- 10 anni: l’età dell’attrice più giovane che ha vinto un Oscar, Tatum O’Neill nel 1974 per Paper Moon

- 82 anni: l’età massima di un attore che ha vinto l’Oscar, Christopher Plummer

- 225: le nazioni che seguiranno l’evento in diretta tv

- 26: febbraio 2017, la data di consegna di quest’anno