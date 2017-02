Otto cose che soltanto chi possiede un gatto può sapere

Se il cane è considerato “il migliore amico dell’uomo”, il gatto lo è in modo particolare della donna.

Il perché è forse da ricercarsi nelle caratteristiche comportamentali di questo amatissimo (nonché spesso erroneamente demonizzato) felino, le quali molto avrebbero a che vedere con la natura sofisticata e spesso misteriosa del genere femminile. Guarda caso, “Il gatto riesce sempre a essere la donna più attraente della stanza”, era solito ripetere il poeta inglese Edward Verrall Lucas!

Così come soltanto chi ha avuto a che fare con le donne ha potuto carpire qualcosa della loro natura misteriosa, allo stesso modo solo chi possiede o ha posseduto un gatto ha potuto sbirciare fra le sue piccole manie, quelle sfumature comportamentali che lo rendono, da sempre, uno dei pets più “aristocratici” e celebrati al mondo. Volete farvi un’idea?

DI AMPIE VEDUTE

Avete appena preso un micetto e vi state chiedendo quale potrebbe diventare il suo posto preferito all’interno della casa? Risposta facile: alzate la testa e individuate il mobile o pensile più alto del vostro arredamento! Ogni gatto punterà a raggiungere il punto più elevato del luogo in cui si trova. Obiettivo: avere la migliore visuale su tutto l’ambiente che lo circonda. Retaggio della sua natura di raffinato predatore, of course…

ARISTOPAPPE SI’, ARISTOPAPPE NO

Ebbene sì: non è che se sceglierete i bocconcini super gourmand, il filetto di pesce, il roastbeef del macellaio di fiducia potrete essere altrettanto certi che lui li gradirà! I gusti alimentari possono variare di gatto in gatto ed essere molto difficili. Non è per nulla scontato, quindi, che mangerà tutto ciò che ai vostri occhi appare come “assolutamente prelibato”. Soluzione: sottoporlo sempre a opportuni test!

ELOGIO DELL’OZIO (VIGILE)

Alzi la mano chi non ha mai visto il proprio gatto disteso a godere di un raggio di sole sul davanzale della finestra, sul divano di casa o semplicemente sul vostro letto, specialmente se avete appena cambiato le lenzuola! Questo raffinato cultore dei tessuti nuovi e della biancheria pulita è infatti capace di trascorrere ore e ore a crogiolarsi in un ozio che, tuttavia, non è mai totale. Basta uno stimolo visivo, un insetto o anche soltanto il rumore dei croccantini versanti nella sua ciotola, per farlo balzare sulle zampe in pochissimi secondi e spingerlo come una saetta verso la meta!

EQUILIBRISMI

Basta osservarli quando si muovono sinuosi sui tetti o lungo i cornicioni, è vero. Ma soltanto chi ha avuto il piacere di condividere la propria casa con un gatto può sapere di quali e quanti equilibrismi può essere capace questo sorprendente felino! Su e giù per sedie, tavoli, librerie, finestre, letti a castello, mensole, stipetti. E vogliamo parlare della sua “entusiasmante” scalata della tenda?

… E CONTORSIONI

In genere, dorme placidamente acciambellato. Ma la varietà di posizioni strane, contorte, a volte impossibili da realizzare per la qualunque essere umano, adottate da un gatto mentre riposa è davvero strabiliante! NB. Succede perché è privo di clavicola e ha delle articolazioni intervertebrali che favoriscono l’estrema flessibilità dell’intera spina dorsale.

FUSA = PIU’ AUTOSTIMA

Le fusa, uno dei momenti più gratificanti per chi possiede un gatto! È il massimo apprezzamento di stima, affetto, dedizione. Percepire le fusa del proprio gatto quando lo si tiene in braccio o si struscia sulle gambe, equivale a sentirsi dire: “Sono felice che tu sia qui, mi sento completo con te, ti voglio bene!”. E non solo: esistono ben 16 tipi di fusa, tutte dal significato diverso, così come i miagolii. Solo con il tempo si imparerà a distinguere quello per la semplice ricerca di cibo, da quello che è una vera e propria richiesta di coccole!

L’ORA DEL “GATTO PAZZO”

La giornata trascorre in apparenza tranquilla, finché all’improvviso scatta l’ora X! E il gatto “si trasforma” mostrando balzi improvvisi e velocità folle che lo porta a scivolare sul parquet, sul marmo, sul tappeto, fino schiantarsi contro un mobile o una parete di casa! Sembra un attacco di pazzia, ma è soltanto un’esplosione di energia da scaricare. Da assecondare, giocando insieme a lui!

SPIRITO LIBERO

Dicono che i gatti siano gli animali più indipendenti in assoluto. Quelli che “si legano alla casa ma non al padrone”. Quelli che sono pronti a tradire la tua fiducia “se trovano di meglio”. In realtà non è affatto così. Perché se è vero che questi bellissimi animali si legano in particolare ai luoghi, è vero anche che possiedono un loro personalissimo modo di esprimere affetto e dedizione nei confronti di chi li accudisce e su cui ripongono piena fiducia. A un solo patto, però: che venga rispettata la loro natura curiosa, esplorativa e autonoma.

Insomma, mai come con un gatto sarà necessario applicare quello che ci ha insegnato Richard Bach: “Se ami qualcuno lascialo libero. Se torna da te, sarà per sempre tuo. In caso contrario, non lo è mai stato”.