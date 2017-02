Grammy Awards 2017: la performance di Beyoncé

Non è stata la cantante che ha vinto più premi, ma Beyoncé è stata la trionfatrice morale dei Grammy Awards 2017, dove ha regalato la performance più “hype” della serata. Se Adele infatti ha vinto ben cinque Grammy (tra cui quelli per miglior canzone e miglior album dell’anno), Queen Bey ne ha vinti solo due, per il miglior album contemporaneo per “Lemonade” e per il miglior video musicale per “Formation”, ma ha regalato la performance più “potente” ed è stata omaggiata anche da Adele nel suo discorso di ringraziamento («Sono molto grata, ma il miglior album è il suo, un lavoro monumentale e ben pensato, un lavoro prezioso in cui mette a nudo la sua anima»).

Incinta di due gemelli, la popstar si è esibita senza danze sfrenate e acrobazie, cantando due delle tracce più emozionali di “Lemonade”, “Love Drought” e “Sandcastles”. Dopo il monologo iniziale con la sua immagine digitale proiettata su un mega schermo, è apparsa sul palco in carne e ossa vestita come una dea dorata. Una visione ultraterrena che, evocando la Vergine Maria, ha omaggiato l’amore speciale tra madre e figli. Ecco la performance riassunta in quattro gif:

All’inizio la silhouette di Beyoncé, molto incinta e poco vestita, è stata proiettata su un mega schermo, accompagnata da un monologo sull’essere madre.

Dopo il momento virtuale, Beyoncé è apparsa sul palco vestita come una dea con un lungo abito metallico con applicazioni dorate e brillanti e una corona dorata ad aureola. Bronzo dorato anche il trucco degli occhi e lo smalto, in tinta con il microfono.

Visto il pancione, la performance non è stata atletica come al solito ma questo non le ha tolto niente. Beyoncé ha cantato in parte camminando, in parte in piedi – con venti (forse di più) ballerine intorno a lei come ancelle – e in parte seduta su una sedia fluttuante.

Alla fine della performance, da vera dea/regina, ha sorriso in modo commosso e mandato baci.

Accettando il premio per “Lemonade” ha fatto un discorso per spiegare come con questo album ha voluto «dare una voce al nostro dolore, le nostre battaglie, il nostro lato oscuro e la nostra storia». «E’ importante per me - ha proseguito - mostrare ai miei figli immagini che riflettono la loro bellezza in modo che possano crescere in un mondo in cui quando si guardano allo specchio – prima attraverso le loro famiglie, poi attraverso i fatti, il Super Bowl, le Olimpiadi, la Casa Bianca e i Grammy – vedono se stessi”.