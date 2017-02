Cara Beyoncé, questo premio spetterebbe a te!

Onorata, emozionata, visibilmente imbarazzata, la portentosa Adele è salita, ancora una volta, sul palco della 59esima edizione dei Grammy Awards, allo Staples Center di Los Angeles, per ricevere l’ambito riconoscimento del mondo musicale, attribuito al suo 25, quale miglior album dell’anno.

Sarà la vittoria numero cinque per lei, in questa serata dove ha già collezionato 4 Awards per la miglior canzone e la migliore performance pop solista per il brano Hello, nonché per il best record e il best pop vocal album riscossi dal suo 25.

Questo premio però è diverso. Perché per la cantante inglese, in nomination insieme a Beyoncé, altra grandissima favorita dell’anno – nonché sua cantante-icona – l’album Lemonade rappresenta un lavoro “monumentale” che mette in luce aspetti inediti della pluripremiata artista americana e che non può non ricevere una menzione speciale. Adele si è quindi rivolta a Beyoncé, sul front raw, esprimendole tutta la sua ammirazione, in un lungo discorso di stima che ha toccato tutti gli animi presenti: “Ti adoriamo, sei la nostra luce! Non posso dimenticare il modo in cui mi hai fatto sentire e in cui hai fatto sentire tutti i miei amici neri, donando loro la forza e il coraggio di alzarsi in piedi. Ti voglio bene, l’ho sempre fatto e lo farò per sempre!”

Alla 59esima edizione dei Grammy Awards, Beyoncé si è guadagnata “soltanto” due premi: il best music video per Formation e il best urban contemporary album per Lemonade. Sul palco, introdotta da sua madre, la cantante ha mostrato per la prima volta il suo pancione, dopo la notizia data ufficialmente al mondo, dell’attesa di due gemelli, con la celeberrima foto postata sul suo profilo Instagram. Valorizzata in tutto il suo splendore da un abito dorato regale, l’artista ha cantato Love drought e Sandcastle, dando vita a performance memorabile.