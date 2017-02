Kiko e Vogue Italia celebrano la bellezza e il talento

L’allestimento distintivo del gastro-bistro Carlo e Camilla in Segheria ha fatto posto ai festeggiamenti per il 20° anniversario di Kiko Milano. Il brand di cosmetica fondato da Stefano e Antonio Percassi, insieme a Vogue Italia, ha accolto gli ospiti a The Creative Beauty con uno speciale dinner per i festeggiamenti del brand in un’atmosfora colorata dalle luci al neon.

E per spegnere le sue prime venti candeline, Kiko ha pensato ad un progetto speciale che coinvolge alcuni talenti internazionali. Sette designers, scelti all’interno del progetto di Vogue Talents, hanno customizzato sette make-up capsule collection che saranno lanciate negli store Kiko Milano e online su kikocosmetics.com durante il 2017.

Sarà l’anno della bellezza e del talento. Da marzo a settembre le capsule collection saranno disponibili su scala globale. Beauty addicted, stay tuned.

Less is better – Super Duper Hats (marzo 2017)

Tropic heat – Leitmotiv (aprile 2017)

Active fluo – Arthur Arbesser (maggio 2017)

Mini divas – Benedetta Bruzzichese (giugno 2017)

Asian Touch – Isa Arfen (settembre 2017)

Candy split – Giannico (ottobre2017)

Into the dark – Au Jour le Jour (novembre 2017)