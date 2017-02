Testimonianze vip e quei no al (cyber)bullismo che fanno la differenza

Nel 2016 le denunce per bullismo e cyberbullismo, in Italia, sono aumentate dell’8%. Eppure, la sensazione è che la percentuale sia in difetto rispetto alla portata reale del fenomeno, spesso non riconosciuto e subìto in silenzio. Anche per questo il 7 Febbraio è stata istituita la prima Giornata Nazionale contro il Bullismo, al fine di sensibilizzare giovani, genitori, enti e istituzioni sulle modalità, le cause e gli effetti di un fenomeno sociale che riguarda preadolescenti, adolescenti e in piccola percentuale anche i bambini, ma che oggi appare anche nuovo nelle modalità in cui può manifestarsi, ovvero attraverso un uso improprio di strumenti digitali, come smartphone e social network. In Italia, i dati più recenti sono stati raccolti da Telefono Azzurro, (Onlus impegnata nella difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e promotrice di progetti scolastici educativi e di sensibilizzazione, inclusa la campagna social #Nonstiamozitti che vede il coinvolgimento di numerosi vip) e risalgono a settembre 2016: nell’anno scolastico 2015-16, sono stati gestiti dagli operatori attraverso i call center circa 1 caso al giorno di bullismo o cyber bullismo (nel 61% dei casi, l’attività di denigrazione, attacco o molestia avviene tramite i social), per un totale di 270 casi.

Per tutelare i minori coinvolti, il Senato ha approvato nei giorni scorsi un Disegno di Legge per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo che prevede misure di prevenzione e di educazione nelle scuole, sia per le vittime, sia per i bulli, e stabilisce la “procedura di ammonimento” come nella legge antistalking.

Soprattutto nell’arco degli ultimi anni, una voce contro gli episodi di bullismo si è levata con forza, con iniziative e progetti mirati su più fronti. Da quello giornalistico-divulgativo a quello televisivo-educativo, con il programma Rai Mai Più Bullismo, composto da quattro episodi in cui si raccontano e affrontano, con l’aiuto di esperti, i casi reali di quattro giovani vittime di bullismo all’interno del contesto scolastico. Fino all’ambito “social”, dove Blogger e YouTuber hanno ripetutamente affrontato l’argomento postando frasi, video, immagini che ne ricordano gli effetti spesso devastanti, invitando alla denuncia.

Tra le voci social più impegnate in questo senso, c’è quella della blogger e Beauty Reporter di Glamour.it Elisabetta Bertolini. Accettando di aderire alla campagna #OVSBULLISNO, realizzata dal gruppo OVS in collaborazione la Onlus Fare x Bene, Elisabetta ha raccontato la sua esperienza di preadolescente presa di mira dai compagni per via dell’aspetto fisico: “Avevo 12 anni, pesavo 125 chili e a scuola mi chiamavano Godzilla”.

Oggi, a distanza di 17 anni, Elisabetta è una donna di fascino, mamma di due bambini e affermata trend setter nel campo della moda e del lifestyle. Di storie come la sua ne ascolta tante, spesso vissute in triste silenzio. Ed è proprio questo silenzio e il conseguente senso di impotenza che la blogger vuole contribuire a sconfiggere attraverso la sua sincera e accorata testimonianza.

La stessa che in questi anni non hanno negato molte star del cinema e della musica statunitensi, tra cui Rihanna e Jessica Alba, Miley Cyrus e Sandra Bullock, vittime – come tanti altri – di episodi di bullismo e discriminazione (scopriteli nella gallery). Anche i dati più recenti, del resto, parlano chiaro: negli Stati Uniti il cyber bullismo all’interno delle scuole è salito del 351% in soli due anni e le giovani vittime vengono prese di mira per questioni legate all’aspetto fisico (principalmente il peso), alla razza, al genere e all’orientamento sessuale.