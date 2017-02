Lady Gaga, dal Super Bowl a Milano con il World Tour 2017

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -

























Halftime show: è il tradizionale, attesissimo concerto a metà partita del Super Bowl, la finale del celebre campionato statunitense di footbal a Houston, in Texas. Un’esibizione la cui eco, forse mai come quest’anno, è risuonata in tutto il mondo, celebrata attraverso i social da spettatori, sportivi, appassionati e fan di colei che si è rivelata, ancora una volta, una performer dalla personalità eccentrica e talentuosa. Lady Gaga, con un estroso e raffinato look firmato Versace, ha “incendiato” gli animi sugli spalti con quindici minuti di esibizione ad alto tasso di suggestione. L’apertura del concerto con le note di This Land is Your Land di Woody Guthrie – uno degli inni scelti dai manifestanti anti Trump – ha subito posto l’accento sull’attuale protesta contro le restrizioni imposte dal neopresidente degli Stati Uniti sul fronte dell’immigrazione.

La popsinger ha poi proseguito lo spettacolo proponendo, tra effetti luminosi speciali e fuochi pirotecnici, alcuni dei suoi brani più famosi, da Poker Face a Telephon, da Bad Romance a Paparazzi, senza tralasciare piccole gemme, come Million Reasons, tratte dal suo nuovo lavoro dal titolo Joanne, accolto come “l’album verità” di Lady Gaga, quello attraverso cui l’artista punta a “una più profonda connessione umana con il mondo”.

E proprio per condividere a livello globale la sua nuova ispirazione, nonché l’energia creativa ed espressiva che ne fa un’autentica regina del palcoscenico, Lady Gaga partirà la prossima estate per un nuovo World Tour 2017. L’annuncio ufficiale è stato dato a poche ore dal Super Bowl tramite il suo profilo Instagram e, sorpresa, c’è anche una data italiana! Dopo anni dall’ultima esibizione nel nostro Paese, Lady Gaga tornerà al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 26 Settembre.

N.B. Per la cronaca: il Super Bowl è stato vinto dai New England Patriots, dopo una spettacolare rimonta ai supplementari sugli Atlanta Falcons. Una partita che, giocata quasi come in un film, resterà nella storia del campionato statunitense di football, tra gli eventi sportivi più importanti e seguiti del mondo.