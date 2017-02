Come avere un secondo appuntamento

Lo ha spiegato bene il re dei romanticoni delle serie tv Dawson Leery parlando del secondo bacio con la sua Joey: mentre il primo è impulsivo, agitato e talvolta inaspettato, il secondo è consapevole e ragionato. Si sceglie, si conquista, a tutto vantaggio del piacere. Ecco, con gli appuntamenti è un po’ la stessa cosa. Durante il primo incontro c’è l’eccitazione per la novità ma anche una maggiore agitazione che gioca a discapito dello star bene.

Al secondo appuntamento invece la complicità ha raggiunto quel livello minimo che consente di divertirsi e riuscire a capire se la persona che hai davanti la vuoi rivedere ancora una, due, cento volte (o mai più). Il problema principale è arrivarci, al secondo appuntamento: anche se dare consigli non è facile, tanto che i sondaggi in tema si contraddicono, delle certezze avvallate da studi e buonsenso ci sono. Il fattore decisivo rimane il primo appuntamento (e le chat post-date): ecco come non farlo andare male.

Programma

Secondo un sondaggio di Singles in America, saltare cena o drink abbassa le possibilità di avere un secondo appuntamento del 107%. In particolare a portare bene sono il sushi e i cocktails (gli analcolici non valgono!). Inoltre, anche se paga l’uomo (o almeno sarebbe apprezzabile lo facesse), l’appuntamento non dev’essere troppo dispendioso e la durata ideale è due ore e mezza. Abbastanza per conoscersi, ma non abbastanza per annoiarsi.

Galateo a tavola

Un sondaggio di Tinder e Deliveroo ha rivelato che in Italia i divieti assoluti a tavola sono rubare l’ultimo morso del pasto che il partner sta gustando (“da criminali” per il 47% degli intervistati) e ordinare per l’altro, motivo di rottura per quasi la metà degli intervistati (49%). Nel dessert invece vale la regola “sharing is caring”.

“Textiquette”

Qui i sondaggi si dividono: secondo Meetic e Love Geist è meglio resistere fino al giorno dopo prima di mandare un messaggio – la frase più efficace è semplice e breve come “è stato bello vederti” - mentre secondo Coffee Meet Bagel è meglio scriversi subito dopo il primo appuntamento o decidere di rivedersi già durante il primo. “Good grammar is sexy” vale per tutti e meglio non essere avari di lettere ed evitare gli acronimi. Sempre secondo Meetic e Love Geist, concludere il messaggio con “baci” è un buon segno, i puntini di sospensione vanno bene, mentre il punto è un segno di chiusura e freddezza.

Frasi sì e frasi no

Secondo Singles in America, la politica e l’economia sono argomenti che si possono affrontare (meglio sapere subito se ci sono forti divergenze ideologiche), così viaggi, concerti e ambizioni. Lo sport invece annoia, soprattutto se siete “fanatici”. Secondo uno studio di Men’s Health inoltre, fare troppi complimenti è come non farne nessuno e le confessioni non devono rivelare cose troppo strane di sé, per esempio che state facendo ipno-terapia o non mangiate cibi blu (magari le tue teorie e attività sono molto affascinanti, ma sentite da uno che non ti conosce possono spaventare). L’argomento di conversazione da bandire in assoluto rimane comunque uno solo: gli ex. MAI MAI MAI parlare di un ex al primo appuntamento.

Bacio o non bacio

Anche questo è un tema che divide. La questione è molto personale: solo il 29% delle coppie intervistate da Coffee Meet Bagel si sono baciate al primo appuntamento, mentre il sondaggio di Singles in America dice che il 50% dei single pensa che un buon primo appuntamento è tale se finisce con un bacio. E se basta un bacio a dividere le opinioni, figuriamoci il sesso. Su questo meglio dimenticare studi e sondaggi: è “giusto” tutto ciò che si sente.