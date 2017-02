Beyoncé, l’album di gravidanza di una Venere nera moderna

Se la tua vita non può essere privata, allora decidi tu come renderla pubblica e fallo in grande stile. Deve pensarla così Beyoncé che con la notizia di essere incinta di due gemelli ha mandato in tilt il web, prima con lo scatto-annuncio su Instagram poi pubblicando l’intero album della gravidanza sul suo sito, beyonce.com.































































Il photo-shooting in effetti mancava alla lista degli annunci spettacolari di gravidanza delle star e la sua potenza comunicativa forse li supera tutti. Gli scatti, ad opera del giovane artista Awol Erizku, nato in Etiopia e cresciuto nel Bronx (è lo stesso che aveva fotografato Beyoncé e Jay-Z davanti al quadro di Mona Lisa al Louvre), sono infatti una reinterpretazione moderna di opere d’arte molto famose. Le citazioni più lampanti sono a due dipinti italiani: Venere e Cupido di Guido Remi e Nascita di Venere di Sandro Botticelli.

Nella foto “botticelliana” compare anche un omaggio al Busto di Nefertiti egizio, mentre le altre hanno alimentato il dibattito artistico: The Atlantic per esempio ci vede riferimenti a Gustav Klimt, Frida Kahlo e Kehinde Wiley. Il richiamo all’arte è comunque dato per scontato: l’amore di Beyoncé per questo mondo è infatti ben noto, confermato anche dal suo ultimo visual album Lemonade, creato in collaborazione con l’artista nigeriana Laolu Senbanjo.

A proposito di Lemonade, che fine ha fatto il presunto tradimento e la crisi con Jay-Z? Noi ce la siamo bevuta e, anche se non sapremo mai quanto ci sia stato di vero, sappiamo che Queen Bey è riuscita ancora una volta a tenere segreto ciò che voleva finché voleva e poi comunicarlo stupendo tutti.

Già con l’annuncio di aspettare Blue Ivy, dato alla fine della performance sul palco degli MTV VMAs nel 2011, era entrata nel Guinness World Record regalando il momento più visto della storia dello show. Ora con la foto-annuncio della gravidanza gemellare ha segnato un nuovo record su Instagram e chissà quale altro primato vorrà prendersi con le prossime notizie: ormai la vera (e brutta!) sorpresa sarebbe smettere di stupirci!