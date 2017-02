Sanremo, la verità sul Festival secondo Manuel Agnelli

Pensavate di esservi liberati di lui dopo XFactor10? Invece no: il frontman degli Afterhours, alias “giudice disturbatore” del talent di Sky, stupisce e insiste nello spezzare lance a favore di una rinnovata sensibilità musicale (non solo televisiva) in grado di ristabilire un contatto con l’autenticità della scuola melodica italiana, classica o alternativa che sia.

Questa volta, lo ha fatto attraverso le pagine di Robinson, l’inserto domenicale del quotidiano la Repubblica, con un articolo in cui, ricordando l’esperienza vissuta al Festival nel 2009 – dove gli Afterhours presentarono il brano Il paese è reale – Manuel Agnelli fa un resoconto dolceamaro del “dietro le quinte” del Sanremo di allora. Un’analisi, la sua, all’insegna di un’evidente seppur inconsapevole decadenza intellettuale e artistica, che non sembra purtroppo discostarsi dalla scena sanremese contemporanea, a dimostrazione del fatto che la reiterata proposta di cambiare Il Festival – con la sua realtà musicale preconfezionata, stereotipata e inadatta a rappresentare davvero tutte le espressioni sonore del Paese – è impossibile se non addirittura inutile.

Agnelli invita a riflettere su come in passato, negli anni Cinquanta e Sessanta, il Festival abbia davvero rappresentato la musica italiana in maniera sincera e completa. E su quanto l’odierna manifestazione risulti invece lontana anni luce dalla semplice fruizione della musica stessa, che prevede oggi “una domanda e un consumo di musica enorme se paragonato al passato” e che di fatto non potrà mai comprendere tutti i generi e le espressioni musicali che animano il Paese, rispettandone a pieno l’essenza.

Eppure, nonostante le critiche feroci ricevute dal loro stesso pubblico – poiché rei di essere scesi a patti con “il nemico” – agli Afterhours il Festival servì. Si fecero conoscere a un pubblico più vasto e furono notati in ambiti diversi da quelli spiccatamente alternativi (in quell’edizione, gli Afterhours si aggiudicarono, peraltro, il Premio della Critica). Ma più in generale, agli Afterhours il Festival di Sanremo servì soprattutto per mettere a fuoco una certa carenza di flessibilità e di creatività all’interno della stessa scena underground italiana.

Per rivalutare e soprattutto rispettare in tutte le sue forme la musica italiana contemporanea, la “ricetta” di Agnelli è semplice. Occorre dar vita a contesti nuovi dove non vi sia contaminazione, ma pura libertà d’espressione, al fine di ben rappresentare tutta la creatività musicale. Via libera quindi a programmi, contest, manifestazioni dove sia facile e giusto mettersi in gioco senza filtri con la propria esperienza, la sensibilità, il talento e quella passione che fa a sua volta appassionare. Insomma, musicisti e musicofili d’Italia: chiudete gli occhi, aprite le orecchie. E provate a immaginare quello che non c’è.