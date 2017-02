La La Land e le sue lezioni d’amore

Da Los Angeles alle nuvole per tornare a Los Angeles. Il viaggio del musical di Damien Chazelle “La la land” è tutto nel titolo, che si riferisce in parte alla “città delle stelle” – L.A. – e in parte alla parola inglese “Lalaland”, traducibile in italiano con l’espressione “avere la testa tra le nuvole”. E infatti se i sogni avessero una materia, sarebbe la stessa di questo musical: scene della Golden Hollywood anni 30 e immagini in Technicolor di surrealismo alla francese. Insomma, arte e sentimento.

Candidato a 14 premi Oscar (record eguagliato solo da Eva contro Eva e Titanic) e vincitore di 7 Golden Globe, “La la land” ci ricorda quanto è bello guardare un film romantico, capace di far sognare ma senza evadere dalla realtà, mettendo in scena tutta la malinconia dei nostri tempi: niente è facile e niente è scontato, anche tra abiti coloratissimi, scarpe da tip tap e canzoni emozionanti.

Il risultato è davvero “spaccacuore”. Per ricomporlo dopo un tale mix di sogni, amore e realtà meglio concentrarsi sulle lezioni d’amore costruttive che ci hanno insegnato Mia/Emma Stone e Sebastian/Ryan Gosling:

Scopri come balla

Non conosci davvero una persona finché non balla con te. A dirlo non è solo Just Dance, ma anche la scienza: secondo gli piscologi il modo in cui si balla rivela molto sulla personalità. Mosse esagerate, stupide, piccole, grandi: ognuna dice qualcosa perché la musica scatena forti emozioni a cui il movimento può dare una voce. Talvolta più chiara della parola.



Quando va male canta

Non proprio come nei musical che mentre parli o litighi ti giri e cominci a cantare, ma magari appena dopo una discussione e magari nel privato. Il musical insegna che quando l’emozione cresce a tal punto da diventare troppo forte per essere gestita, le parole non bastano più. Meglio staccare il pensiero con una canzone o un balletto. I nervi si rilassano e la testa può ricominciare a ragionare.



Rendi il tuo partner il tuo primo fan

Mia è la prima fan di Sebastian (e viceversa, anche se lui non la vede mai recitare e questo squilibrio è una delle pecche del film) e gli ricorda costantemente quali sono i suoi sogni più alti, aiutandolo a raggiungerli come può, per esempio dando un nome e un logo al jazz club che Sebastian sogna di aprire.



Ascoltatevi, davvero

Quando Mia si dà per vinta e torna a casa, Sebastian riesce a trovarla – e dirle che l’hanno cercata per un casting che sarà fondamentale – perché al primo appuntamento, mentre lei raccontava della sua città, l’ha ascoltata con grande attenzione, ricordandosi dettagli quali la biblioteca che c’era davanti a casa sua.



+++ ATTENZIONE SPOILER +++

Se non hai visto il film e non vuoi rovinarti il finale, smetti di leggere!

Segui i tuoi sogni

La storia d’amore che racconta il film non è solo quella tra i due protagonisti, ma anche e soprattutto quella per i loro sogni. In un modo romantico e senza essere “carrieristico”, “La la land” ricorda che la maggior parte delle volte non si può avere tutto, neanche in una fantasia in Technicolor. In modo molto realistico e contemporaneo, Mia e Sebastian sono guidati innanzitutto dai loro desideri professionali. Non a caso la canzone più toccante del film non è dedicata agli innamorati, ma a “pazzi, ribelli, pittori e poeti”. L’arte sopra l’amore.

Non finire con l’amore della tua vita non è per forza un male

Questa è la lezione più difficile da digerire. Paradossalmente, la parte più bella e romantica del film è proprio il finale “spaccacuore”: i sogni di Mia e Sebastian si sono realizzati ma li hanno divisi. In una fantasia di Sebastian (bellissima!) si vede come sarebbe andata se fossero stati sempre insieme, ma la realtà è molto diversa. Molto più complicata, molto più “imperfetta”, molto più intensa. Per digerirla ci può aiutare una riflessione che ha fatto Heidi Priebe, autrice di “The First New Universe”, sull’Huffington Post. Priebe scrive che incontrare l’amore della tua vita è una fortuna, viverlo è un’esperienza meravigliosa, che ti arricchisce in modo indescrivibile (e che il film descrive benissimo), ma non riuscire a tenerlo al proprio fianco per sempre non è per forza una tragedia. Nel mondo reale l’amore non vince tutto, non basta, ma non avere il lieto fine non sminuisce affatto il suo valore.