L’arte del fitness: l’allenamento si sposta al museo

Squat davanti a tele del Rinascimento, fase aerobica tra gli arazzi, corsetta da una sala all’altra e stretching sotto la statua d’oro di Diana. In sottofondo: brani pop alternati all’audioguida. Dopo il salotto di casa e il parco, il luogo prescelto per l’allenamento è il museo e l’ultimo a lanciarlo è il re dei musei; il Metropolitan di New York. Fino al 12 febbraio The Met ospita “The Museum Workout“, una visita guidata speciale molto “aerobica” (dal giovedì alla domenica alle 8.30, $ 35).

Creata in collaborazione con la compagnia di danza Monica Bill Barnes & Company, la visita-corso include marcia, corsa, piegamenti, allungamenti e stretching, facendo spostare i partecipanti in tutto il museo al seguito di Monica Bill Barnes e della sua dance partner Anna Bass (impossibili da perdere di vista con i loro abiti di paillettes abbinati a scarpe da tennis!). Certo il rischio di allungare un braccio contro un Buddah o un dio greco sembra alto, ma la possibilità di ottimizzare la fatica di visitare un grande museo assicurandosi di bruciare davvero qualche caloria è molto attraente.

Per quanto particolare e surreale (vedere il video per credere) sia il risultato, quello del Met non è l’unico allenamento ambientato in un museo. Il Philadelphia Museum of Art già la scorsa estate ha ospitato bootcamp e workout pet e kid-friendly nel suo giardino e ora, il mercoledì dalle 18, propone lezioni di Dhyana Yoga. Le pratiche ascetiche e meditative sono infatti le più di moda: tra i primi e più famosi musei a proporle ci sono il Museu Nacional d’Art de Catalunya di Barcellona, il MoMa di New York con le sue “Quiet Mornings“ (dalle 7.30 alle 9.30 di ogni mercoledì) e il Victoria & Albert Museum di Londra con le sue “Yoga Breakfast”.

In Italia dopo il MAXXI di Roma ora si può praticare yoga anche al Museo Diocesano di Milano, che propone lezioni fino alla fine di aprile (info e iscrizioni: corsi corsari.it), e nel Polo museale della Campania – Museo Pignatelli, Certosa e Museo di San Martino -, che ospita il progetto dell’associazione YogArt: pratiche di movimento, respirazione e rilassamento seguite da una visita guidata (prossime lezioni: 13, 20, 27 febbraio e 5 e 12 marzo. Info: Yoga al Museo). Vedere un paesaggio di Monet invece di uno specchio da palestra mentre si cerca l’equilibrio in piedi su una gamba non a tutti aiuta a rilassare i muscoli e alleviare le fatiche, ma a pochi non riesce a riempire gli occhi di bellezza.