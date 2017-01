Cambio alla Casa Bianca: le star di Hollywood cantano “I will survive”

Barack Obama ha preso ufficialmente commiato e l’insediamento del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è alle porte. Da Hollywood si leva un grido: I WILL SURVIVE!

Attori e attrici dei film del momento si sono infatti esibiti in un inedito karaoke improvvisando insieme la celeberrima hit cantata da Gloria Gaynor.

Emma Stone, Natalie Portman, Amy Adams, Chris Pine, Matthew McConaughey e tante altre star, alcune delle quali recentemente premiate con un Golden Globe e papabili candidate all’Oscar 2017, hanno “prestato le loro corde vocali” a W magazine per dare vita a un’ironica rivisitazione del classico brano del 1979.

Al di là del potere emblematico assunto nel tempo da questa canzone-inno, la loro intenzione non è tanto quella di rimarcare la presa di potere femminile e di orgoglio gay. Come spiega lo stesso W magazine, cantare I WILL SURVIVE rappresenta “l’antidoto di una Hollywood ancora in lutto”.

Molti attori ed esponenti del mondo cinematografico sono stati infatti aperti sostenitori della candidata democratica alla presidenza Hillary Clinton nel corso dell’ultimo anno.

È un po’ un paradosso pensare che “alcuni di loro, alla fine, si sono tristemente ritrovati sull’account Twitter di Donald Trump!“.