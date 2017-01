Buon compleanno David Bowie!

Avrebbe compiuto 70 anni in questo giorno. Li avrebbe forse festeggiati in privato, semplicemente circondato dai suoi affetti familiari, lontano dai riflettori. E invece l’indimenticabile David Bowie dovrà aspettarsi il centro della ribalta in questo giorno di gennaio in cui fan, amici, ammiratori, artisti di tutto il mondo lo ricorderanno nel giorno del suo compleanno, vicinissimo a quello della sua prematura scomparsa, avvenuta dopo 18 mesi di lotta contro il cancro, il 10 gennaio del 2016.

Per rendere omaggio alla memoria del Duca Bianco, amici e colleghi hanno scelto di esibirsi a Londra proprio oggi, 8 gennaio, con un live show già da tempo sold out: il Gary Oldman &Friends, che si terrà alla O2 Academy nel quartiere di Brixton, luogo dove Bowie è nato. A presentare il concerto sarà l’attore Gary Oldman, amico di lunga data del Duca Bianco, e vedrà sul palco tutti i membri della band della star britannica, Mike Garson, Earl Slick, Adrian Belew, Sterling Campbell, Holly Palmer e Catherine Russell, inclusi ospiti di prestigio che interverranno per rendere omaggio al grande musicista.

I proventi della serata saranno devoluti all’associazione Children & The Arts, ma l’appuntamento londinese rappresenterà soltanto la prima tappa del Celebrating David Bowie, tour di concerti tributo che nel corso del 2017 toccherà città di tutto il mondo particolarmente care alla rockstar.

Del resto, il patrimonio artistico che Bowie ci ha lasciato rappresenta una pietra miliare nella storia della musica rock che continua a influenzare e ispirare migliaia di artisti contemporanei di tutto il mondo.

Fra questi, ve n’è uno in particolare, che con Bowie ha condiviso momenti personali di assoluta magia musicale. Si tratta di Moby, autore sul suo blog di uno dei più intensi saluti all’indomani della scomparsa della grande rockstar. “Arrivederci amico mio. Ci hai dato tutto. Grazie per la musica e le cene e le risate e l’amicizia. Ti amerò per sempre”. Segue una playlist con i 12 brani che, a detta di Moby, tutti dovrebbero conoscere per bene. Che ne dite, allora, di fare un check qui, e ascoltate il Bowie che potrebbe esservi sfuggito?