Vacanze di Natale 2016: 10 prodotti per 10 città

Paese che vai, bellezza che trovi. Nei panorami e nei monumenti certo, ma anche nel mercato cosmetico. Expedia ha selezionato le dieci destinazioni più amate dagli italiani per le vacanze di Natale e Capodanno; per ognuna di queste vi suggeriamo un marchio di bellezza originario di quel Paese da cercare e provare. I vantaggi? Conoscerne meglio la storia, visitare boutique storiche e, molto spesso, acquistarlo a un prezzo più vantaggioso rispetto a quello italiano.









































Nella top ten delle destinazioni ci sono New York, Londra e Phuket. Nella Grande Mela l’indirizzo beauty in cui andare è 109 3rd Ave, nell’East Village, dove sorge la boutique storica del brand americano Kiehl’s. Nella capitale inglese invece il negozio da visitare è “Burberry Beauty Box” a Covent Garden, dove si possono scoprire i cosmetici e gli accessori del brand britannico in modi nuovi a metà tra il sensoriale e il digitale. Terza classificata Phuket, nell’omonima isola tailandese, è il posto giusto dove provare texture dal sapore esotico, come l‘Island Breeze del brand thai Sabai Arom. Scopri le dieci città più scelte e i prodotti da cercare nella gallery in alto.