20 regali di Natale a meno di 20 euro

Fare un bel regalo non significa dover spendere per forza molto. Nel magico mondo della bellezza e dintorni, a meno di 20 euro ci sono tante idee stilose. Quindi, se avete a disposizione un budget mini non abbiate paura di fare brutta figura.

>>LEGGI ANCHE: Regali di Natale 2016: le novità più originali scelte da Glamour

Da cofanetti make-up in edizione limitata per le Feste a cover divertenti e accessori per aggiugere un tocco di scintillio ai party, siamo sicure che le vostre amiche apprezzeranno.

>>LEGGI ANCHE: All I want for Christmas is you