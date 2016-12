Cinquanta sfumature di nero: arriva il secondo trailer

In Cinquanta sfumature di grigio li avevamo lasciati con un ascensore che li separava. Ed è proprio in un ascensore, affollato di gente, che ritroviamo Christian Grey e Anastasia Steele in una scena erotica tratta dal nuovo trailer di Cinquanta sfumature di nero, film ispirato al secondo libro della saga scritta da E.L.James.

Nell’attesa di vedere il ritorno di fiamma tra Jamie Dornan e Dakota Johnson, protagonisti della storia d’amore più letta di sempre – nelle sale italiane dal 12 febbraio 2017 – ecco, nel video in alto, il secondo trailer. Qui la trama si fa più fitta e si scoprono più dettagli, non solo scene hot ma anche segreti oscuri, nuovi personaggi come Kim Basinger, Eric Johnson e Bella Heathcote, e tutti gli ingredienti mozzafiato di un film thriller.