Victoria’s Secret Fashion Show: l’incontro tra Bella Hadid e The Weekend

Serata di prime volte per Bella Hadid: durante il suo debutto come Angelo sulla passerella del Victoria’s Secret Fashion Show la sorellina di Gigi ha rincontrato il rapper The Weekend, con cui ha rotto lo scorso 10 novembre dopo più di un anno di relazione. Certo, incontrare il proprio ex mentre si sfila in lingerie con un bustino grigio metallizzato per il marchio di intimo tra i più conosciuti del mondo deve dare qualche soddisfazione, ma che cosa è successo?

Tanti sguardi, qualche sorriso ma nessun contatto: Abel Tesfaye alias The Weeknd, uno dei tre artisti della serata (con Bruno Mars e Lady Gaga), ha cantato rivolgendo il suo sguardo verso la modella, come fanno i performer d’abitudine, seguendola con gli occhi per tutta la durata della sua passerella. Da parte sua Bella ha risposto con qualche sorriso complice, ma nessuno dei due si è sentito di allungare una mano e sfiorarsi, come spesso accade tra cantante e top model.

I due si dicono molto amici e si erano già visti a Parigi qualche giorno prima, dichiarando sempre il loro supporto reciproco. Se ci sarà un ritorno di fiamma, si può dire che Bella ha fatto il primo passo con il tacco (e il bustier) giusto.