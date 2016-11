Victoria’s Secret Fashion Show 2016: la sfilata a Parigi

Metti 51 tra i corpi femminili più in forma del mondo sulla stessa passerella e vestili di pizzo, bustier, diamanti e ali piumate (guarda l’allenamento degli Angeli #TrainLikeanAngel). Il successo dell’annuale Victoria’s Secret Fashion Show è una certezza, ma quest’anno forse lo è ancora di più. Certo sono mancati Angeli storici come Candice Swanepoel e Behati Prinsloo, ma in compenso hanno sfilato tanti volti nuovi e sono proprio loro ad aver portato qualche novità allo show. E anche qualche gossip.

Nella cornice del Grand Palais di Parigi, accanto alle veterane Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Izabel Goulart, Elsa Hosk, Taylor Hill, Sara Sampaio & Co. e gli Angeli del “secondo giro” come Gigi Hadid e Kendall Jenner, molte top hanno messo le ali per la prima volta. Tra loro, la sorella di Gigi Bella Hadid ha debuttato per Victoria’s Secret regalando il primo gossip: l’atteso incontro in passerella con il suo ex The Weekend, tra i performer della serata insieme a Bruno Mars e Lady Gaga, con cui c’è stato un (intenso?) scambio di sguardi.

VICTORIA’S SECRET: IL BACKSTAGE BEAUTY

Da segnalare anche che, per merito di tre nuove top di colore, per la prima volta con Herieth Paul, Maria Borges e Jourdana Phillips sono saliti sulla passerella di Victoria’s Secret tagli cortissimi con capelli afro al naturale (guarda tutti i look degli Angeli dal 1997 a oggi). Ma il gossip e la novità più grande ha sfilato con Irina Shayk, a nostra memoria è il primo Angelo a sfilare incinta, ma sicuramente il primo a fare il suo debutto per Victoria’s Secret nel secondo trimestre della gravidanza.

Guarda tutti i look della sfilata nella gallery in alto.