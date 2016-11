vsfashionshow: gli angeli di Victoria’s Secret sono a Parigi

A Paris state of Mind. Così il brand di lingerie più hot del momento, Victoria’s Secret, ha postato la prima foto della partenza verso la Ville Lumière. Starring: Josephine Skriver e Adriana Lima. Ma anche il cast (quasi) al completo, con la conferma di Kendall Jenner e Bella Hadid, e le ormai veterane Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Stella Maxwell, Taylor Hill, Sara Sampaio, Romee Strijd, Joan Smalls e Lily Donaldson.

A quanto pare Cara Delevingne non parteciperà, per impegni sul set di Valerian and the city of thousand planets, mentre Iza Goulart e Gigi Hadid danno sempre più conferme sui loro social network. Silenzio Instagram invece per l’attesissima Irina Shayk.

Ecco gli scatti più belli con l’hashtag #vsfashionshow. Gli angeli stanno arrivando, in scena il 30 novembre 2016 presso il Grand Palais di Parigi. Stay Tuned!