YSL ti aspetta al Douglas Color Show di Torino

Dal 29 novembre al 3 dicembre nella Profumeria Douglas di Torino, via Roma 95, David Badalamenti, VIP Make-up Artist YSL, ti aspetta per svelarti i 3 gesti per il tuo make-up perfetto.

Vieni con un’amica per vivere insieme un MAKE-UP FLASH e conserva la tua polaroid con i tuoi segreti di bellezza.

Martedì 29 novembre alle ore 15:00, Federica Fila, ti aspetta per scoprire insieme i trend beauty e dar inizio al #DouglasColorshowYSL

Martedì 29 novembre, Valter Gazzano, National Make-up Artist YSL, special guest per una consulenza make-up eslusiva.

Prenota il tuo appuntamento al numero: 011 5629267