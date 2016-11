Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: i nostri simboli di libertà femminile

Partire, pedalare, ballare, leggere, scrivere. Ma anche togliere il reggiseno o mettersi in costume. Ognuna di noi ha il suo modo di esprimere la propria femminilità, di sentirsi libera, indipendente e sicura, a suo agio con il proprio essere donna. Glamour ha voluto celebrare questa libertà in rosa in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, scegliendo alcuni oggetti-simbolo con cui raccontarla:







































E per manifestare la nostra solidarietà alle donne vittime di violenza, per aiutarle a uscire allo scoperto e a riappropriarsi così della propria libertà, abbiamo indossato un paio di scarpe rosse, diventate il simbolo delle donne scomparse a causa della violenza di genere. Fate come noi!









