Ellen DeGeneres, una medaglia al coraggio di sfidare i pregiudizi

Il tributo che ha colpito tutti è stato quello a Ellen DeGeneres. Alla cerimonia del 22 novembre, nella quale Barack Obama ha conferito a noti personaggi americani le sue ultime “medals of freedom”, le medaglie presidenziali della libertà, il presidente uscente degli Stati Uniti ha messo la medaglia al collo anche alla celebre attrice e presentatrice comica, visibilmente commossa.

Proprio colei che, nel lontano 1997, all’apice del suo successo, dichiarò pubblicamente di essere lesbica. Ma che dopo il coming out iniziò a incontrare varie difficoltà a ricevere nuove proposte di lavoro, a dimostrazione che il suo atto di coraggio doveva avere un prezzo da pagare, in una società (e in particolare una Hollywood) ancora troppo poco sensibile al tema dell’omosessualità dichiarata.

«È facile dimenticare – adesso che siamo arrivati a considerare il matrimonio gay uguale davanti alla legge – quanto coraggio ha dovuto avere Ellen per dichiararsi pubblicamente quasi vent’anni fa», ha affermato Obama nel suo discorso di presentazione per il conferimento dell’importante onorificenza. «E quanto sia stato importante, non soltanto per la comunità LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender, ndr) ma per tutti quanti, vedere una persona così piena di gentilezza e luminosità, una persona che in tanti sanno apprezzare – e che potrebbe essere una nostra vicina o una collega, o persino nostra sorella – sfidare le nostre opinioni ricordandoci che abbiamo molte più cose in comune con lei di quante potremmo immaginare, e spingendo il nostro Paese verso un maggiore senso di giustizia».

«Un onere incredibile da sostenere il suo, che l’ha portata a rischiare anche la carriera, cosa che la gente non fa molto spesso», ha proseguito il presidente. «Tant’è che ha dovuto pagare a caro prezzo questa scelta, e per un bel po’ di tempo. Noi non lo ricordiamo, io non lo ricordavo. Eppure ancora oggi, ogni giorno, in ogni modo, Ellen si oppone a ciò che troppo spesso ci divide, mettendo in luce le innumerevoli cose che invece ci legano, esortandoci a essere persone migliori. Anche attraverso una semplice battuta!».

Quella della medaglia della libertà è un’onorificenza che viene conferita a coloro che hanno dato: “un contributo meritorio speciale per la sicurezza o per gli interessi nazionali degli Stati Uniti, per la pace nel mondo, per la cultura o per altra significativa iniziativa pubblica o privata“.

Conduttrice da diversi anni di The Ellen DeGeneres Show, il popolare talk-show dove mette in scena interviste con celebrità e membri del pubblico, monologhi comici e performance musicali, Ellen DeGeneres è diventata celebre in tutto il mondo quale prima attrice apertamente omosessuale che, nel 1997, ha dato vita a un personaggio apertamente omosessuale in televisione.

Dopo una lunga relazione, il 16 agosto del 2008 ha sposato l’attrice australiana Portia De Rossi a Los Angeles.