“Una mamma per amica”: gli essenziali beauty per la maratona tv

Tra meno di 24 ore arrivano su Netflix i nuovi episodi di “Gilmore Girls – A Year in the Life”, in italiano “Una mamma per amica – Di nuovo insieme”. Le vere fan forse già giovedì notte (gli episodi saranno disponibili dalla mezzanotte del 25 novembre) potranno fare le ore piccole con le ragazze Gilmore, mentre per tutte le altre c’è il weekend.

Gli episodi sono quattro – Inverno, Primavera, Estate e Autunno – e ognuno dura 90 minuti: questo vuol dire che per guardarli tutti, uno dopo l’altro, bisogna restare sul divano ben 360 minuti, cioè 6 ore. Un arco di tempo che può mettere a dura prova anche le professioniste del binge-watching. Per farlo senza risentirne più di un weekend a Ibiza bisogna armarsi di cure beauty, che possono trasformare le 6 ore davanti a Netflix in una giornata alla Spa.

Si comincia con acqua e caffè, da bere ma anche da vaporizzare sul viso e applicare sulla pelle. Poi via con le maschere, lo smalto ispirato ai personaggi di Stars Hollow e lo spray rinfrescante per l’ambiente da usare dopo gli spuntini. Senza dimenticare i fazzoletti…. Se non ci si commuove non c’è gusto. Nella gallery la nostra guida per una maratona tv beauty con le Gilmore: