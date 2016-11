Black Friday 2016: tutti gli affari da non perdere

L’abitudine americana di fare shopping no-stop dopo Thanksgiving sta dilagando anche in Italia. E anche quest’anno chi aderisce all’iniziativa Black Friday, venerdì 25, offre sconti veramente convenienti, soprattutto online, dei quali approfittare per fare i regali di Natale senza spendere una fortuna. Andate sui grandi portali di shopping come Amazon, con nuove promozioni su tutto ogni 5 minuti, eBay, dove è partito il conto alla rovescia per il venerdì nero, Asos, Kiabi che ha già prezzi piccoli su tutto l’abbigliamento per la famiglia, ma anche eDreams per regalare e regalarsi un viaggio da sogno, Groupon, con sconti fino al 70%. Per bellezza e moda ecco una lista smart per beauty e fashion addicted che vogliono andare a colpo sicuro.

BELLEZZA

- Asos.it: sconti su articoli di make-up, capelli, unghie etc. anche del 50% fino a esaurimento scorte.

– Amazon.it: le super-offerte sono già in corso e si concludono lunedì 30 Cyber Monday. Venerdì 25, Black Friday, saranno attivati sconti strabilianti, fino al 60% o 70% anche sui prodotti beauty. Per esempio InstaNatural Maschera per Capelli all’Olio d’Argan – sconto del 76%. E Simon & Tom Eyelashes Growth Serum – Siero rinforzante ciglia, con lo sconto del 63%. E ovviamente su tutto il resto.

- Sephora.it: venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 sul sito e in negozio su ogni acquisto si potrà usufruire del 15% di sconto.

- Treatwell.it: il più grande portale di prenotazione online per trattamenti beauty offre sulle prenotazioni fino a 50 euro effettuate tra le 00:00 e le 23:59 del 25 novembre uno sconto del 50%. Basterà semplicemente inserire il codice BLACK16 nell’apposita sezione e, dopo aver cliccato “Aggiungi codice”, proseguire con il pagamento.-

– KikoCosmetics.it: non perde mai occasione di offrire sconti vantaggiosi sui suoi prodotti e per il venerdì nero nella sezione promozioni del sito potrete trovare di tutto a prezzo ridotto fino al 70%.

-Pinalli.it: tra le più grandi profumerie online ha promozioni sugli acquisti con il codice PINDIC16.



MODA

– H&M: il meglio dello street style offerto con sconti a tempo. Basta solo essere veloci nel fare click e il bargain è assicurato.

-Zalando: tutte le tendenze nel mondo dell’abbigliamento a prezzi scontatissimi.

-Net-a-porter.com: il portale che raccoglie il meglio del mondo della moda ha ridotto i prezzi sui suoi prodotti luxury, i top designer più ambiti dalle fashion addicted.

– Mytheresa.it: uno dei più grandi negozi online di lusso ha in serbo sconti fino al 70% su alcuni articoli. Da non perdere.

– Farfetch.com: se cercate qualcosa la trovate qui e in questi giorni, con un picco venerdì, potrete approfittare dei super-saldi.

-AntonioMarras.com: solo online 30% di sconto su womenswear e menswear collections venerdì 25 alle 12 pm.

– Melissa.it: 50% di sconto sui siti e-commerce del brand, www.shopmelissa.it e www.shopmelissa.eu. Le offerte inizieranno il 24/11 alle 00.00 e resteranno disponibili fino al 28/11.

– Sarenza.it: ha vendite private su alcuni marchi di scarpe, dal 23 al 28 novembre, da tenere d’occhio.

CASA:

Gabel.it: eccezionali sconti fino ad esaurimento scorte e spedizione gratuita per ordini superiori a 79 euro, solo venerdì 25 novembre, dalle 9.00 di mattina per 24 ore!

Nel mondo dell’HIGH-TECH gli sconti saranno protratti fino a lunedì 28, Cyber Monday. Da Trony solo in negozio si acquista senza IVA, da Unieuro Black Friday, Saturday e Sunday sono i giorni della convenienza e sconti si avranno con il volantino della convenienza anche da Mediaworld. Mentre per l’Apple Store la data da mettere in calendario è il 25 novembre.

Infine, per chi volesse fare sex shop c’è il #LELOBlackFriday sul sito lelo.com dove trovare chicche erotiche per speziare i momenti di intimità.