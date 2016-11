Violenza sulle donne: la rivoluzione culturale ha un volto maschile

La vera “rivoluzione culturale della violenza”, in termini di rispetto femminile, non può realizzarsi se non con un forte e concreto coinvolgimento maschile. È il pensiero guida della quinta edizione della campagna The White Ribbon for Women lanciata dalla Kering Foundation nel 2012 e che quest’anno annovera tra i propri ambasciatori, tre personaggi internazionali: il calciatore francese Antoine Griezmann, il surfista americano Kelly Slater e l’attore cinese Yang Yang.

Dal 18 al 27 novembre – in occasione della Giornata Internazione contro la Violenza sulle Donne che ricorre il 25 Novembre - saranno loro a dare testimonianza, attraverso ritratti “parlanti”, delle storie vere di donne vittime di violenza aiutate dalla Fondazione Kering. Gli stessi ritratti saranno diffusi sul Web con l’hashtag #BeHerVoice: un’esortazione collettiva a spezzare il silenzio sulla violenza contro le donne!

E c’è di più. In contemporanea, per questa quinta edizione del White Ribbon For Women, la Fondazione Kering lancia anche una piattaforma di crowdfunding attraverso cui, fino al 27 Novembre, sarà possibile sovvenzionare uno dei progetti promossi da organizzazioni non governative partner di Kering Foundation, tra cui It’s On Us negli Stati Uniti, Her Fund in Asia, Fédération Nationale Solidarité Femmes, La maison des Femmes, Rosa UK e Women’s Aid in Europa. Al tempo stesso, negli oltre 800 negozi dei marchi di lusso del gruppo Kering, distribuiti in 51 Paesi (Gucci, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Stella McCartney, McQ, Boucheron, Queelin, Pomellato e Dodo) saranno distribuite 230mila pezzi, tra adesivi e spille raffiguranti il fiocco bianco, rappresentativo dell’iconico White Ribbon, il simbolo della campagna creato dalla designer Stella McCartney, Board director della Kering Foundation.

L’origine del movimento White Ribbon è canadese e risale al 1991, quando un gruppo di uomini decise di istituirlo a Montreal dopo che uno studente del Politecnico massacrò 14 compagne di classe dicendo loro: “non avete diritto di stare qui (in una scuola)”. Obiettivo del movimento: promuovere la parità e una visione maschile che conduca a una effettiva svolta culturale per un futuro senza più violenza sulle donne.