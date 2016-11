Cosmoprof Asia 2016: le scoperte Glamour

Dal 15 al 18 novembre siamo stati al Cosmoprof Asia 2016 di Hong Kong, il “porto profumato” della Cina, per respirare le ultime tendenze di bellezza asiatiche ma non solo. Le due sedi dell’AsiaWorld Expo e dell’Hong Kong Convention and Exhibition Centre hanno ospitato infatti 2.700 espositori internazionali (proveniente da 133 Paesi) e 24 padiglioni nazionali, con uno spazio particolare riservato al Giappone. Novità di questa edizione è stata l’Extraordinary Gallery, un’area che ha riunito le aziende e i marchi più originali e innovativi dei vari settori. Di seguito i prodotti più curiosi che abbiamo trovato (nella gallery) e le nuove tendenze registrate durante i tre giorni trascorsi a camminare di stand in stand.































































































Maschere: le ultime evoluzioni

La tendenza delle maschere come trattamenti express e intensivi continua a crescere e in questo campo i paesi asiatici rimangono i maestri indiscussi. Ce ne sono di tutti i tipi, di tutti i materiali e per ogni parte del corpo, ma le più innovative sono di tre tipologie: quelle “a iniezione”, con una siringa contentente i principi attivi da iniettare alla texture della maschera al momento dell’uso, quelle “ioniche” che sfruttano la tecnologia della ionoforesi (hanno una piastrina collegata a un device attaccata alla maschera in tessuto), e quella rigida al LED che ora si può fare anche a casa.

Benessere: mettici un cerotto

Aumentano il seno, danno sollievo, purificano la pelle e possono detossinare l’intero organismo: a quanto pare, non c’è emergenza beauty che non possa essere risolta con un cerotto. In paticolare, quelli che si stanno diffondendo di più sono i cerotti da mettere sulla pianta dei piedi: secondo i principi della riflessologia e le tecniche di agopuntura della medicina cinese, questi cerotti contengono ingredienti naturali che, in base al mix, hanno diversi benefici, dal relax fisico all’eliminazione delle tossine.

Anti-age: è l’ora dello skin fitness

Nello skincare, gli attrezzi da massaggio sono diventati importanti quanto le texture, se non di più. Obiettivo: portare la Spa a casa ottimizzando l’efficacia delle proprie creme. Tra le tecnologie utilizzate dai vari strumenti, le più sfruttate sono la tecnologia sonica (soprattutto nei massaggi facciali e del corpo), ionica e i fotoni (particelle della luce) rossi, blu e verdi.

Formule: green is the new luxury

La quasi totalità delle linee skincare appena nate sui vari mercati internazionali, soprattutto le più lussuose, si basa su formule naturali, con ingredienti organici, senza profumi, senza conservanti e senza glutine. In particolare, tra gli ingredienti verdi più amati (estratti di fiori, piante, frutta e verdura) ci sono l’aloe vera, il miele di Manuka, il cactus e l’avocado.

Pack: divertiti

Balsami labbra a forma di dadi, cupcake e ciambelle, maschere con disegni di tigri, orsi e Hello Kitty (tanto Hello Kitty!) e rossetti come opere d’arte. Pack e flaconi fanno assomigliare sempre più la sala da bagno a una stanza dei giochi: i prodotti infatti sono sempre più divertenti e colorati, non solo nel design di scatole e flaconi, ma anche nell’utilizzo (vedi le maschere e le nuove maschere a iniezione), tanto da far parlare di “skintainment” ma diremmo noi, più in generale, di “beautytainment”.