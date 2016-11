La Ragazza della Factory per Guerlain

“E se durante la Paris Fashion Week fossi stata in un posto pazzesco, nella boutique della bellezza per eccellenza, nel bel mezzo dello scenario meraviglioso degli Champs – Elysées per meravigliarmi del favoloso mondo Guerlain? ”

Abbiamo invitato Sophia Salaroli Caniaux – La Ragazza della Factory – a vivere un’esperienza unica nella boutique parisienne di Guerlain, al 68 Champs-Elysées di Parigi.

Nel suo articolo My Guerlain experience in Paris ci aveva raccontato la sua esperienza, in questo video riviamo gli scatti della giornata trascorsa nella boutique straordinaria dedicata alla Bellezza.