Oggi è la Giornata Mondiale della Gentilezza

La gentilezza è forse in disuso? C’è chi ancora ci crede e invita a condividerla. Sono tanti i movimenti e le organizzazioni che sollecitano un galateo per essere gentili. Per questo, il 13 Novembre si celebra la Giornata Mondiale della Gentilezza, con l’obiettivo di diffondere il suo enorme potere.

La gentilezza ritorna come virtù da ricoprire e che, certo, richiede una certa educazione, non solo perché dimostra capacità di altruismo, ma perché la gentilezza è fondamentale per il nostro benessere. Semplicemente, è uno dei modi per essere felici.