Justin Bieber: lontano dagli MTV EMA 2016, ma vicino ai fan italiani

A Rotterdam, l’altra sera, non si è visto. Eppure Justin Bieber si è riconfermato, ancora una volta, superstar degli MTV EMA Awards. Dopo ben sei premi ricevuti a Milano nell’edizione dello scorso anno, in questo 2016 il musicista canadese 22enne – che per la cronaca è diventato anche l’under 25 più ricco del mondo! – sorprende ancora una volta accaparrandosi ben tre premi: per le categorie Best Song (Miglior Canzone) con “Sorry”, Biggest fans (Artista con più fan) e Best Canadian Act (Miglior artista canadese).

Delusione, quindi, per chi attendeva trepidante una sua esibizione in mondovisione. Un po’ meno, forse, in Italia, dove i fan avranno modo di vederlo dal vivo nei prossimi giorni, in occasione delle due date del suo Purpose Tour 2016, iniziato negli Stati Uniti e proseguito in Europa a partire da Settembre.

Il 19 e il 20 novembre, Bieber si esibirà infatti all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Un atteso ritorno in Italia, a distanza di tre anni, per il seguitissimo pop singer che, con più di 77 milioni di seguaci su Facebook e più di 87 milioni su Twitter, può considerarsi una delle celebrità più famose al mondo e nel web.