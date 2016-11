Victoria’s Secret Fashion Show 2016: la line up completa tra ritorni e new entry

Già la location scelta, Parigi, lasciava presagire che quest’anno il Victoria’s Secret Fashion Show intendesse stupire più del solito. Ora a confermare il sospetto è il cast di 52 modelle, il più numeroso di sempre. Tra le top scelte molte sono quelle confermate dallo scorso anno, dalle storiche Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Lily Aldridge, fino a Jasmine Tookes, che indosserà il Fanatsy Bra, Gigi Hadid e Kendall Jenner.

Per non farci sentire le mancanza di due Angeli storici come Candice Swanepoel e Behati Prinsloo, che hanno partorito da pochi mesi, ci saranno anche tante new entry, 18 per la precisione, tra cui Bella Hadid, Irina Shayk, Alanna Arrington, Luma Grothe e Camille Rowe. A stupire è anche il ritorno di Angeli assenti gli scorsi anni, come Karlie Kloss e Liu Wen. Scopri il cast completo dalla A di Adriana Lima alla Z di Zuri Tibby nella gallery:









































































































Ultima invitata allo show è la modella Cara Delevingne: l’ex top e attrice ha ricevuto una lettere da Edward Razek di Victoria’s Secret che ci teneva a smentire le dichiarazioni del The Sun (il giornale sosteneva che Cara Delevingne fosse stata esclusa dalla sfilata del 2014 a Londra perché giudicata “grassa e piatta”). Chissà se Cara acetterà l’invito…