Have a Glamorous weekend ad Arezzo

Tornano gli Have a Glamorous Weekend, gli appuntamenti esclusivi con lo shopping firmati Glamour. E, quest’anno, si riparte da Arezzo il 5 novembre: dalle 10 alle 20 saranno coinvolti i negozi del centro con performance live, installazioni, cocktail, sconti e coccole beauty per le clienti. La giornata inizierà alle 10.30 con il taglio del nastro in Piazza Grande alla presenza del nostro direttore Cristina Lucchini e di Marcello Comanducci, Assessore alle Attività Produttive, Turismo, Innovazione. Partner ufficiale Volkswagen che festeggia il lancio della Nuova up!, la nuova city car: una beauty reporter seguirà ogni momento dell’evento con un operatore a bordo. Molteplici le attività della giornata. Le trovate qui sotto e, se vi serve qualche altro motivo per visitare una delle città più belle della Toscana, noi ve ne diamo dieci. Vi bastano?

LIU JO, corso Italia

È prevista una selezione di accessori da parte della redazione e scontistica sull’acquisto per le clienti. Chi si presenta con un’amica e fa un acquisto, avrà in cadeau una foto giocando sul claim #strongtogether.

GIOIELLERIA DAMIANO PARATI, corso Italia

È previsto un cocktail speciale.

LE CIVETTE, piazza San Francesco

Scelta di capi virtuali attraverso il sito di e-commerce delle Civette.

SB2 GIOIELLI per ROSATO, via Vittorio Veneto

Con l’acquisto di una collana icone in regalo un paio di splendidi orecchini in argento e zirconi.

BANCHELLI, corso Italia

Simone Guidarelli, stylist di Glamour, offrirà consulenza di stile alle clienti. Infine, cocktail.

RASPINI, corso Italia

È previsto un cocktail speciale.

A conclusione dell’evento Beppe Angiolini, proprietario dello store SUGAR, lancerà un cocktail party su invito a Palazzo Lombardi.

10 motivi per visitare Arezzo

1 La fiera antiquaria

È ritenuta all’unanimità la più importante e la più bella d’Italia. Non solo per numero e livello degli espositori, ma anche per lo straordinario contesto storico e architettonico in cui si svolge. Si tiene ogni prima domenica del mese (ma in realtà comincia il giorno prima), e merita una visita anche se non si ha intenzione di comprare nulla. Piazza Grande (e dintorni),

2 La casa museo Ivan Bruschi

Aretino d’adozione, Bruschi è stato uno dei più grandi antiquari e collezionisti della città. La sua casa, ormai aperta al pubblico, è uno scrigno pieno di tesori e ospita regolarmente mostre, spettacoli teatrali ed eventi culturali. Corso Italia 14,

3 La galleria 33

Non solo mobili antichi e arte classica. Arezzo ama anche la creatività contemporanea e la fotografia. E il successo di questo spazio lo dimostra. Non è una semplice galleria. La titolare, Tiziana Tommei, fa un costante lavoro di scouting e ricerca che si rivela nel livello sempre alto delle mostre. Via Garibaldi 33.

4 La Fortezza Medicea

Appena restaurata, si trova in cima al colle su cui sorge la città: da lì la vista è meravigliosa.

5 Sugar

Una specie di Colette ma in salsa glocal: passate di qui se volete concedervi un regalo ed essere felici. Beppe Angiolini, il proprietario ex stylist e cacciatore di marchi deluxe, porta ad Arezzo tutto quello che dà senso alla parola cool. A giugno 2017 aprirà un nuovo store a Palazzo Lambardi, proprio accanto al primo ostello di lusso che promette di lanciare in contemporanea. Corso Italia 19.

6 l’outlet di Prada

Siete ancora in zona e sentite irrefrenabile il desiderio di… investire? In borse, scarpe ecc.? Allora detour allo Space Prada, sì l’outlet: via Levanella Becorpi, Montevarchi.

7 Al Mest

La location è straordinaria. Come definire altrimenti le logge del Vasari? Il cibo eccellente: ricette della tradizione, rivisitate creativamente. A noi sono piaciute molto le pappardelle con sugo di capriolo e castagne e il panzerotto di noci e ricotta.Via Vasari 11.

8 Saffron

Una ricercata selezione di pesce crudo, ostriche e crostacei che si arricchisce di particolari piatti cucinati e sushi di altissima qualità. Se amate la cucina giapponese questo posto è per voi. Se non la amate, cambierete velocemente idea. Piazza Sant’Agostino 16, tel. 0575-1824560.

9 Caffè dei costanti

Un’istituzione (è aperto dal 1804) e un mito per cinefili: qui sono state girate scene cult de La vita è bella. Questo storico caffè vanta anche ottimi cocktail e un posto di rilievo nella movida aretina.

10 Dormire al Casa Mia suite

Cinque suite appena (Lola, Betta, Mia, Bianca, Flora), ricavate da un palazzo del ’900 in pieno centro storico: però dentro c’è un b&b di design, declinato in 5 sfumature di bianco. Si tengono anche lezioni di cucina toscana. Via San Lorentino 33.

