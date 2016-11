Come truccarsi perfettamente con YSL

Ci risiamo, ogni volta è la stessa storia: mi sveglio tardi, corro qua e là per casa e non riesco a truccarmi! Il risultato? Esco di casa con calzini spaiati, capelli arruffati e occhi assonnati. Succede anche a te, vero? Spesso preferiamo rinunciare ad un make up perfetto e dormire qualche minuto in più.

Io ormai ne ho fatto il mio stile di vita: mi alzo tardi, applico una bb cream velocemente e corro in stazione. Salgo sul treno e mi dirigo verso Milano per mille appuntamenti ed impegni di lavoro. Spesso provo ad abbozzare un make up durante il tragitto ma i risultati sono davvero pessimi!

Così, qualche giorno fa, in preda alla disperazione più totale, sono corsa nello store Douglas di Verona per farmi dare qualche consiglio in merito al make up veloce e perfetto.

Lì ho incontrato Fabio Maini, Make up artist e consulente d’immagine per YSL. Una persona fantastica che mi ha insegnato come truccarsi perfettamente (e velocemente) in 3 step.

Io ti avviso, cara lettrice, la tua vita non sarà più la stessa dopo aver appreso i trucchi che ti sto per svelare quindi memorizzali bene!

1. Prepara la pelle. Una buona base idratante + primer è fondamentale. Utilizza Instant moisture glow per la pelle e lip perfector per le labbra della linea top secrets di YSL. Stendi il prodotto dal centro verso l’esterno e lascia lip perfector in posa sulle labbra per qualche minuto.

2. Uniforma e illumina l’incarnato. Per far risaltare occhi e labbra è fondamentale un incarnato perfetto. Utilizza touche èclat le teint come fondotinta e dai un tocco di luce su naso e occhi con il correttore Touhe èclat YSL.

3. Opacizza e colora. Opacizza e fissa il fondotinta con la cipria face palette collector di YSL (perfetta per nascondere le piccole discromie. Ora sorridi e delinea i tuoi lineamenti a colpi di fard (per l’incarnato chiaro ti consiglio i colori rosa/aranciati se, invece, ami i colori caldi prova la classica terra).

Bene ora che conosci i trucchi su come truccarsi perfettamente, non ti resta che applicarli: in pochissimi minuti sarai pronta per la tua giornata senza perdere ore di sonno.

Io, durante la mia beauty experience a Verona insieme a Fabio Maini di YSL, ho chiesto anche un make up speciale, perfetto per gli eventi. Un make up che mettesse in risalto gli occhi e… le foto parlano da sè!

Fabio Maini ti aspetta nello store Douglas di Verona in via Cappello fino a sabato 29 ottobre, che aspetti? Corri da lui!

Alta chiccha firmata YSL che non puoi perderti! Dal 31/10 al 13/11 con l’acquisto di due prodotti labbra YSL in regalo avrai l’esclusiva pochette vinilica!

Per qualsiasi domanda in merito a questo make up o altro ti aspetto sulla mia pagina Facebook Alice Cerea con tantissimi consigli utili.

Alla prossima!