Con Shiseido al #GlamourBeautyShow

Pochi giorni fa, più precisamente venerdi 21 e sabato 22 ottobre, ho passato due giornate fantastiche all’insegna del mondo beauty insieme a Shiseido, il leader giapponese nel mercato della bellezza, che amo infinitamente sia per i suoi prodotti sia per la filosofia che abbraccia.

Entrare nello splendido stand del brand è stato come ritrovarsi per le strade di Tokyo dove, ad accogliere le persone, c’erano due scolarette giapponesi, sorridenti e simpatiche simili a due Kawaii.

I prodotti presentati lì fanno parte dei must have di Shiseido:

ULTIMUNE, trattamento cutaneo per eccellenza, è capace di rafforzare le difese della pelle e renderla più sana e luminosa.

SHISEIDO BEAUTY CAKE, il fondotinta solare introdotto in Asia proprio da Shiseido, compatto e water resistant

BODY CREATOR, un prodotto per il corpo che agisce anche attraverso l’aromacologia.

SOFTENING CONCENTRATE (IBUKI), un idratante dall’azione intensiva in grado di intensificare l’efficacia dei trattamenti successivi

A questi si aggiunge anche la nuova linea di rossetti, Rouge Rouge, 16 tonalità di rosso utilizzabili da ogni tipo di donna, dal più intenso al più tenue.



Oltre a ciò, Shiseido è anche portatore di una filosofia molto importante. Il brand supporta una bellezza che va oltre ciò che vediamo, una bellezza interiore, una bellezza che si può trovare nella natura o nei cinque sensi paragonabile ad una forza dal potere aggregante.

Le due giornate al Glamour Beauty Show sono state davvero meravigliose, migliaia di lettrici si sono recate al Superstudio Più per scoprire i vari segreti di bellezza delle maison più importanti e hanno potuto assistere sia a shooting fotografici live di altissimo livello, sia a speech con personalità importanti come Franco Bolelli, Bebe Vio e Giovanni Gastel. Spero vivamente in un’edizione 2017 di questo progetto perché è stato davvero SUPER!