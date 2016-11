Il meglio (del meglio) del Glamour Beauty Show

Vi ricordate la scena dello zaino nella (tragi)commedia Tra le nuvole? Per chi di voi se la fosse persa per strada, qui una veloce rispolverata: George Clooney, nei panni di un esperto tagliatore di teste, in superlavoro per via della crisi economica, fa un bel discorsetto motivazionale sulla necessità di vivere leggeri: nessuna relazione-zavorra in primis, zero ricordi inutili che pesano. Insomma, solo l’essenziale nel bagaglio con cui si attraversa questo mondo, che sia un trolley, una it-bag o uno zaino. Poche, pochissime cose, ma buone e giuste.

A una settimana abbondante dal nostro Glamour Beauty Show, il primo grande evento italiano dedicato alla bellezza a 360 gradi, noi della redazione abbiamo provato a immaginarlo come una borsa o una sacca in cui riporre pochi, pochissimi momenti, ma irrinunciabili. Quelli davvero salienti. Quelli che ci porteremo dietro sempre. Quelli che ci rendono persone migliori. Li trovate qui, in un video breve, light e intenso. Che parte dal talk sincero di un filosofo contemporaneo con un pensiero forte sulla vera bellezza e finisce con una carrellata energetica di sorrisi. I nostri e i vostri.

Buona visione, buone emozioni!