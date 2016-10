Ora Solare 2016. Fame, sonno, energia: cosa succede al nostro corpo

Dormiremo di più, ma godremo anche di meno luce nel corso della giornata. Con l’arrivo dell’ora solare cambiano pertanto i ritmi e, quasi inevitabilmente, si dovrà “resettare” l’equilibrio psicofisico. Ecco quali aspetti può influenzare il cambio dell’ora. E come affrontarli

Fame: troppa o troppo poca

Gli effetti dell’ora solare possono generare inappetenza oppure, al contrario, una fame eccessiva. Succede, nel primo caso, perché dormendo poco o male si subisce un’alterazione dei ritmi naturali dell’organismo; il secondo caso, invece, è collegato allo spostamento dell’ora dei pasti.

In genere, si tratta di una fase passeggera della durata di pochi giorni, giusto il tempo di far abituare l’organismo ai nuovi ritmi.

Sonno, questo sconosciuto?

Soprattutto nei soggetti più sensibili, il cambio dell’ora può influire sulla qualità del riposo notturno e di conseguenza generare senso di affaticamento, difficoltà di concentrazione e sonno durante la giornata.

Soluzione? Riprogrammare il ciclo del sonno con l’aiuto di alcune buone abitudini: puntare la sveglia sempre alla stessa ora anche nel weekend, dormire con le tapparelle alzate per farsi svegliare dalla luce del sole, cenare presto la sera evitando di andare a letto con una digestione incompleta.

S.O.S. energia

Da una parte un ciclo del sonno un po’ alterato, dall’altra una minore luminosità solare che limita la produzione di serotonina, l’ormone del buonumore. Sta di fatto che il cambio d’ora può essere facilmente causa di fiacchezza, ansia, malumori. L’ideale sarebbe approfittare del sole mattutino per fare “un pieno di luce” e introdurre nella propria routine settimanale anche qualche ora di attività fisica, per stimolare la produzione di endorfine.

Per aiutare il corpo a mantenere energia e buonumore è bene puntare anche sui cibi giusti, ricchi di sostanze psicoattive in grado di stimolare la produzione di serotonina. Via libera quindi, a castagne, mandorle, banane, semi di girasole, spinaci e ovviamente cioccolato, attivatore di neurotrasmettitori che inducono le sensazioni di piacere e di benessere.