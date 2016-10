Chanel, il nuovo film di N°5 L’Eau con Lily-Rose Depp

Notte e giorno, domande e risposte, controllo ed eccesso, artista e musa, vulnerabile e invincibile, ribelle e creativa. Lily-Rose Depp è tutto questo nella nuova campagna di Chanel (in tv da dicembre) del profumo femminile N°5 L’Eau, il primo film di Chanel N°5 a non seguire una linea narrativa raccontando i risvolti sorprendenti del paradosso attraverso una serie di istantanee.

«Quando ero giovane le campagne pubblicitarie dei profumi erano le più audaci. Ed è ciò che ho voluto ricreare. Oggi più che mai essere differenti è l’unico modo per essere d’impatto. Ed è questa l’idea centrale di tutto il film» , ha spiegato il regista Johan Renck, già autore di molti videoclip musicali, tra cui gli ultimi singoli Lazarus e Blackstar di David Bowie, ma anche di serie tv come Breaking Bad e The Walking Dead.

Volontariamente “decostruito”, il film è in linea con la tendenza di consumo delle immagini di oggi: attraverso frammenti di storia racconta una ragazza eclettica, proprio come il profumo, interpretata da Lily-Rose Depp, che diventa il simbolo del paradosso di ogni essere umano, rappresentando l’intrepida e giovane ragazza che c’è in ogni donna. Tutti pensano di conoscerla, ma lei continua a stupire, proprio come ha fatto l’attrice nell’ultimo anno anno: “Mi conosci e non mi conosci”, recita il leit-motiv della campagna.

«Con N°5 L’Eau, nuova generazione di Chanel N°5, si scrive un nuovo capitolo della leggenda», spiega Thomas du Pré de Saint Maur, Head of Global Creative Resources per Chanel Fragrance & Beauty. «Questo non significa dimenticare il passato, al contrario: Chenale N°5 vive, si evolve e si reinventa, in maniera più sorprendente che mai».