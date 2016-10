Victoria’s Secret Fashion Show 2016: le novità

Talmente è alta l’attesa per il Victoria’s Secret Fashion Show 2016 che quest’anno la sfilata-evento ha anche un evento ufficiale su Facebook. L’appuntamento è per il 5 dicembre quando la CBS trasmetterà lo show che si terrà qualche settimana prima (si ipotizza il 22 o il 23 novembre) a Parigi. Questa è la prima novità: dopo New York, Londra, Los Angeles, Miami, Cannes, per la prima volta la sfilata sarà nella Ville Lumière. Ma non è l’unica.











































I casting si sono appena svolti e hanno benedetto un nuovo Angelo: Bella Hadid. La top model sfilerà insieme alla sorella Gigi che, dopo l’esordio allo show del 2015, ha confermato la sua presenza anche per quest’anno con un post su Instagram (nella gallery sopra). Nessuna notizia invece su Kendall Jenner, che ha sfilato l’anno scorso con la sua BFF Gigi, così come rimane l’interrogativo sulle due neomamme Candice Swanepoel e Behati Prinsloo, che hanno partorito rispettivamente a inizio ottobre e fine settembre: la loro presenza sembra esclusa ma le remise en forme lampo non sono estranee alla storia di Victoria’s Secret, quindi ci si può aspettare di tutto.

Gli Angeli confermati, secondo la line up del sito ufficiale, sono Sara Sampaio, Taylor Hill, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge, Adriana Lima, Marta Hunt, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Lais Ribeiro, Stella Maxwell, Josephine Skriver e Jasmine Tookes, la top model americana che è stata scelta per indosserare il Fantasy Bra, il reggiseno gioiello da 3 milioni di dollari creato in esclusiva per Victoria’s Secret (l’anno scorso è stato indossato da Lily Aldridge).