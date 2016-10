Cos’è la bellezza? A rispondere ad una delle domande più spigolose di sempre ci ha pensato il Glamour Beauty Show: la due giorni organizzata da Glamour Italia presso il SuperStudio di Via Tortona a Milano. Un viaggio pieno di fascino alla scoperta della bellezza, tra esperienze sensoriali, consulenze, immagini e momenti speciali. Bionike, Chanel, Dior, Lancome, Mac Cosmetics, Phyto, Shiseido, Zadig & Voltaire, sono questi gli otto top brand che hanno invaso gli spazi, sfoderando i loro assi nella manica e coccolando tutte le visitatrici. E poi set fotografici da vivere in prima persona, trucchetti da rubare con gli occhi ai migliori fotografi, alle modelle e agli stylist. Riflessioni sulla bellezza nell’area dedicata ai talk. Ospiti super selezionati si sono alternati incantando la platea. Personalità della ricerca scientifica, della cultura e dell’immagine, top model e life coach hanno raccontato la loro idea di bellezza e non sono mancati momenti di commozione. Vi siete perse la kermesse? Provo a farvela rivivere con il mio foto-racconto. La mattina al Glamour Beauty Show inizia con un buongiorno detox targato BabaSucco e il gradito incontro con le colleghe beauty reporter. Sale Bebe Vio sul palco e la platea va in estasi, con la sua energia e il suo entuasiamo ha regalato una mezzora di bellezza pura. Io e Claudia Frijio (fotografa del mio blog), dopo l’emozionante intervento della giovane sportiva siamo dovute correre da Chanel a rifarci il trucco e così, un po’ di luce sul viso e sulle labbra una passata di Rouge Allure Ink (n° 144 per me e n°148 per lei).

Qualche selfie in Giappone da Shiseido e poi uno scatto memorabile in casa Zadig & Voltaire; attimi di ammirazione da Mac e scatti nel photobooth di Dior, un bel trucco occhi da Bionike, una coccola da Phyto e massima attrazione da Lancome con la super illustratrice Virgola. E’ stata davvero una giornata incredibile, nonostante la sveglia all’alba ne è valsa la pena. Non capita tutti i giorni di passare dieci ore filate straripanti di bellezza e sul treno è arrivata anche l’ispirazione:

“La bellezza è quell’emozione che ti arriva dritta al cuore, non è un rossetto, una piega ben fatta o una scia di profumo. La bellezza è una pozione magica, incanta chi sa riconoscerla ed è nell’aria, nella vita, in un gesto, in uno sguardo, in un particolare modo di osservare, in un sorriso unico che appartiene solo a te. Non è solo ciò che l’occhio carpisce, la bellezza è una sensazione che ti sfiora l’anima, è un’imperfezione che ti resta impressa, la bellezza è ovunque, in tutto ciò che siamo e in tutto ciò che desideriamo…”